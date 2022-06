Critérium du Dauphiné 2022 : 2e étape, Saint-Péray > Brives-Charensac (169,8 km)

La deuxième étape du Critérium du Dauphiné 2022 relie l'Ardèche à la Haute-Loire, en passant par le Puy-de-Dôme, entre Saint-Péray et Brives-Charensac. Le tracé compte 169,8 km. Cette deuxième étape est une portion de moyenne montagne avec cinq difficultés notables de catégories 2, 3 et 4 et un sprint qui se courra au sommet du mont Gerbier-de-Jonc (1417 mètres). Le départ sera donné à 12h25, pour une arrivée estimée aux alentours entre 16h25 et 16h50.

Le profil de la deuxième étape

KM 56 - Côte de Désaignes (5km à 4,3%, cat. 3)

Côte de Désaignes (5km à 4,3%, cat. 3) KM 63,5 - Côte de Saint-Agrève (5,6 km à 4,7%, cat. 3)

Côte de Saint-Agrève (5,6 km à 4,7%, cat. 3) KM 109,8 - Col de Mézilhac (11,6 km à 4,1%, cat. 2)

Col de Mézilhac (11,6 km à 4,1%, cat. 2) KM 124,3 - Sprint au mont Gerbier-de-Jonc

Sprint au mont Gerbier-de-Jonc KM 160,8 - Côte de Rohac (1,2 km à 5,9%, cat. 4)

Les infos du départ

Rassemblement de départ : place de la mairie.

place de la mairie. Signature et présentation des équipes : de 11h15 à 12h15.

de 11h15 à 12h15. Appel : 12h20.

12h20. Départ fictif : 12h25 par la rue du Prieuré, rue Antonin-Basset, rue Pasteur, rue de la République, avenue du 11-Novembre (D86), Cornas.

12h25 par la rue du Prieuré, rue Antonin-Basset, rue Pasteur, rue de la République, avenue du 11-Novembre (D86), Cornas. Départ réel : 12h35, sur la D86, soit à 4,5 km du lieu de rassemblement.

Les horaires de la deuxième étape

La carte du parcours de la deuxième étape

Le parcours de cette 74e édition

Dimanche 5 juin - La Voulte-sur-Rhône > Beauchastel (191,8 km)

Mardi 7 juin - Mardi Saint-Paulien > Chastreix-Sancy (164 km)

Mercredi 8 juin - Montbrison > La Bâtie d'Urfé (contre-la-montre - 31,9 km)

Jeudi 9 juin - Thizy-les-Bourgs > Chaintré (162,3 km)

Vendredi 10 juin - Rives > Gap (196,4 km)

Samedi 11 juin - Saint-Chaffrey > Vaujany (134,8 km)

Dimanche 12 juin - Saint-Alban-Leysse > Plateau de Solaison (139,2 km)

Les 22 équipes engagées

