Critérium du Dauphiné 2022 : 7e étape, Saint-Chaffrey > Vaujany (134,8 km)

La septième et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné 2022 relie les Hautes-Alpes à l'Isère, en passant par la Savoie. Le départ sera donné le 11 juin de Saint-Chaffrey pour une arrivée, 134,8 km plus loin, à Vaujany, en Isère. Cette septième étape, très montagneuse, est calibrée pour les grimpeurs et promet des paysages magnifiques, au cœur des Alpes. Comme lors de portions similaires sur le Tour de France, c'est le genre de parcours qui pourrait bouleversé le classement général avec de possibles échappées. Le départ sera donné à 12h55, pour une arrivée prévue entre 16h45 et 17h10.

Le profil de la septième étape

KM 5,2 - Sprint, Le-Monêtier-les-Bains

Sprint, Le-Monêtier-les-Bains KM 26,5 - Col du Galibier (23 km à 5,1 %, hors catégorie)

Col du Galibier (23 km à 5,1 %, hors catégorie) KM 104 - Col de la Croix de Fer (29 km à 5,2 %, hors catégorie)

Col de la Croix de Fer (29 km à 5,2 %, hors catégorie) KM 134,8 - Vaujany (5,7 km à 7,2, cat. 2)

Les infos du départ

Rassemblement de départ : place du téléphérique.

place du téléphérique. Signature et présentation des équipes : de 11h45 à 12h45.

de 11h45 à 12h45. Appel : 12h50.

12h50. Départ fictif : 12h55 par la route du Centre, D1091, La Salle-les-Alpes.

12h55 par la route du Centre, D1091, La Salle-les-Alpes. Départ réel : 13h05, sur la D1091, soit à 4 km du lieu de rassemblement.

Les horaires de la septième étape

- - ASO

La carte du parcours de la septième étape

- - ASO

Le parcours de cette 74e édition

ASO

Les 22 équipes engagées

- - ASO

