Critérium du Dauphiné 2022 : 8e et dernière étape, Saint-Alban-Leysse > Plateau de Solaison (139,2 km)

La huitième et dernière étape du Critérium du Dauphiné 2022 se déroule en Savoie et Haute-Savoie, entre Saint-Alban-Leysse et le plateau de Solaison, un parcours montagneux de 139,2 km. Cette dernière étape au profil escarpé promet d'éventuels rebondissements dans le classement. En 2017, c'est déjà au plateau de Solaison que s'était terminée la 69e édition et c'est le Danois, Jakob Fuglsang, qui s'était imposé avec panache à la barbe du favori de l'époque, Richie Porte. Le départ sera donné à 12h50. L'arrivée est estimée entre 16h40 et 17h10 selon le rythme de course des coureurs. Cette épreuve finale, à deux semaines et demi du départ du Tour de France, donne souvent le ton et les enjeux à surveiller sur la grande boucle.

Le profil de la huitième et dernière étape

KM 8,8 - Col de Plainpalais (8,8 à 6,5 %, cat. 1)

Col de Plainpalais (8,8 à 6,5 %, cat. 1) KM 30,7 - Col de Leschaux (7,9 km à 4,5 %, cat. 3)

Col de Leschaux (7,9 km à 4,5 %, cat. 3) KM 88,5 - Sprint au Grand-Bornand

Sprint au Grand-Bornand KM 100,9 - Col de la Colombière (11,8 km à 5,8 %, cat. 1)

Col de la Colombière (11,8 km à 5,8 %, cat. 1) KM 139,2 - Plateau de Solaison (11,3 km à 9,2 %, hors catégorie)

Les infos du départ

Rassemblement de départ : place de Verdun.

place de Verdun. Signature et présentation des équipes : de 11h40 à 12h40.

de 11h40 à 12h40. Appel : 12h45.

12h45. Départ fictif : 12h50 par l’avenue de la Mairie (D9), chemin du Violet, route de la Féclaz (D912), Saint-Jean-d'Arvey.

12h50 par l’avenue de la Mairie (D9), chemin du Violet, route de la Féclaz (D912), Saint-Jean-d'Arvey. Départ réel : 13h05, sur la D912, soit à 5 km du lieu de rassemblement.

Les horaires de la huitième étape

La carte du parcours de la huitième étape

Le parcours de cette 74e édition

Les 22 équipes engagées

