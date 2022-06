Un mois avant le Tour de France, la Loire accueille le Critérium du Dauphiné ce mercredi 8 juin avec un contre la montre de 31,9 kilomètres entre Montbrison et la Bâtie d'Urfé. Une fierté pour Michelle Jourjon, la maire de Saint-Étienne-le-Molard où se situe le château.

Critérium du Dauphiné 2022 : la maire de Saint-Étienne-le-Molard "très fière" de recevoir la course

La plaine du Forez va briller ce mercredi : la quatrième étape du Critérium du Dauphiné passe par la Loire avec un contre la montre individuel entre Montbrison et La Bâtie d'Urfé. Le monument historique est situé sur la commune de Saint-Étienne-le-Molard, où le peloton était déjà passé à deux reprises "mais là, c'est tout autre chose, explique la maire Michelle Jourjon, nous sommes vraiment très très fiers voire honorés même pour notre région, pour notre territoire et pour le département."

Avec l'arrivée d'un contre la montre, le spectacle est assuré pour tout l'après-midi. "On attend beaucoup de public. On espère qu'il y aura beaucoup de personnes. En général, les gens aiment le vélo, même s'ils ne font pas de vélo. Il y a beaucoup d'amateurs de vélo et ça permet aussi pour ceux qui ne pourront pas se rendre sur place d'avoir de belles images télévisées."

Des retombées attendues

La maire n'a pas encore de chiffrage à dévoiler mais s'attend à des retombées pour la commune et le château. Cela permet "surtout d'associer Saint-Étienne-le-Molard à la Bâtie d'Urfé. Réciproquement, ce n'est pas toujours le cas."

Le britannique Matthew Walls sera le premier arrivé vers 13h42. Le maillot jaune belge Wout Van Aert fermera la marche aux alentours de 16h37, juste après le vainqueur de la troisième étape David Gaudu.