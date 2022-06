Critérium du Dauphiné 2022 : le Belge Wout van Aert remporte la 1ère étape après un sprint massif

Le coureur belge, Wout van Aert (Jumbo-Visma), s'est imposé après un sprint massif lors de la 1ère étape du Critérium du Dauphiné 2022, entre La Voulte et Beauchastel, en Ardèche, ce dimanche.

100 % de réussite pour Pierre Rolland

Dès le début de l'étape, à La Voulte, les coureurs ont imprimé un rythme très fort avec des tentatives d'échappée multiples, mais le peloton est toujours resté groupé jusqu'à la première difficulté du jour. Dans l'ascenccion du col de Leyrisse (cat. 2), première difficulté du jour, le Français Pierre Rolland s'est lancé à l'avant et a basculé le premier en solitaire. Il est resté en tête lors des difficulté suivantes : la Côte des Baraques (cat.3) et lors de la première ascension de la Côte du Chambon (cat. 3), avant d'être repris par le peloton suite à une crevaison. Mais le coureur français a réussi, de nouveau, a reprendre son avance et à basculer en haut de la deuxième ascenccion de la Côte du Chambon, en quête évidente du maillot à pois de meilleur grimpeur, qu'il décrochera d'ailleurs avec quatre ascensions victorieuses à son actif sur cette étape..

Un autre Français, vainqueur du sprint intermédiaire

Un autre Français, Maxime Bouet s'est illustré en remportant le sprint intermédiaire, devant Wout van Aert, favori désigné sur cette 1ère étape. La Team Trek-Segafredo a imposé un rythme soutenu dans les 40 derniers kilomètres, mettant à mal les sprinteurs dans une étape pourtant faite pour eux. Puis, dans les 20 derniers kilomètres c'est l'équipe Ineos-Grenadier qui a pris les commandes du peloton, à nouveau re-formé. Ce pressing a finalement privé plusieurs spécialistes du sprint massif d'arrivée :Groenewegen, Bauhaus, Molano, distancés, n'ont jamais réussi à revenir.

Wout Van Aert, favori

À 1,5 km de l'arrivée, le champion de France, Rémi Cavagna, a tenté une attaque, mais il a été rapidement repris par le groupe. C'est finalement Wout van Aert, le champion de Belgique, qui s'est imposé lors d'un sprint massif à Beauchastel. Le champion de Belgique a endossé le maillot jaune de leader en devançant nettement le Britannique Ethan Hayter et le jeune Américain Sean Quinn (22 ans) après les 191,8 kilomètres de cette étape courue intégralement en Ardèche.

À 27 ans, Wout van Aert a remporté, ce dimanche, son quatrième succès d'étape au Dauphiné.

Demain, lundi de Pentecôte, la deuxième étape du Critérium du Dauphiné 2022, longue de 169,8 kms, reliera Saint-Péray, en Ardèche, à Brives-Charensac, en Haute-Loire.