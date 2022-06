Critérium du Dauphiné 2022 : le Français Valentin Ferron s'impose à Gap, Wout Van Aert garde le maillot jaune

C'est Valentin Ferron (Total Energies), âgé de 24 ans, qui s'est imposé vendredi à Gap à l'issue de la 6e étape du Critérium du Dauphiné qui comptait 196,4 km, la plus longue des huit étapes de la course cette année. Le cycliste originaire d'Isère s'est lancé dans une échappée dans son département... Après avoir résisté au peloton avec ses compagnons d'échappée, il a placé une accélération décisive juste après la flamme rouge pour offrir à l’équipe TotalEnergies une deuxième victoire cette semaine, après le succès d’Alexis Vuillermoz à Brives-Charensac.

Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) et Warren Barguil (Team Arkea-Samsic) complètent le podium du jour. Wout van Aert (Jumbo-Visma) conserve le maillot jaune.

"C'est une grosse satisfaction"

Après être descendu de scelle et avoir savouré sa victoire, Valentin Ferron s'est exprimé à l'arrivée : "Tous les jours on espère gagner des courses, mais sur une épreuve World Tour, c’est exceptionnel. Il faut savourer. Dans une carrière, il n’y en aura pas beaucoup. C’est une grosse satisfaction. C’était une belle échappée, avec des gars solides devant. Je savais que je n’étais pas le meilleur au sprint. J’ai vu un petit moment de temporisation, j’ai giclé et j’ai tout mis jusqu’à la ligne. Et ça l’a fait. C’est génial. C’est vraiment une sensation particulière de gagner ici."

L'arrivée de la sixième étape à Gap

Résultat de l'étape

Valentin Ferron (TotalEnergies) en 04h22’17’’ Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) à 03’’ Warren Barguil (Team Arkea-Samsic) à 03’’

Classement général

Wout van Aert (Jumbo-Visma) en 21h27’20’’ Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl Team) à 01’03” Primož Roglič (Jumbo-Visma) à 01’06’’

Sur le podium d'arrivée

Etape 6 - Rives / Gap (196,5 km) - Valentin FERRON (TOTALENERGIES) - Vainqueur de l'étape © A.S.O./Aurélien Vialatte

Etape 6 - Rives / Gap (196,5 km) - Wout Van Aert © A.S.O./Aurélien Vialatte

Critérium du Dauphiné 2022 - Etape 6 - Rives / Gap (196,5 km) - Pierre Rolland - © A.S.O./Aurélien Vialatte

Critérium du Dauphiné 2022 - Etape 6 - Rives / Gap (196,5 km) - Wout Van Aert, maillot vert © A.S.O./Aurélien Vialatte

Critérium du Dauphiné 2022 - Etape 6 - Rives / Gap (196,5 km) - Geoffrey Bouchard, meilleur combattif © A.S.O./Aurélien Vialatte