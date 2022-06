Critérium du Dauphiné 2022 : le maillot jaune Wout Van Aert gagne la 5e étape à Chaintré

Le Belge Wout Van Aert, leader du Critérium du Dauphiné 2022, s'est imposé lors de la 5e étape ce jeudi à Chaintré. Il gagne au sprint et conforte son maillot jaune de leader.

Après deux deuxième place, dont la rageante de ce mardi dans le Puy-de-Dôme, Wout van Aert a remporté la 5e étape du Critérium du Dauphiné 2022 à Chaintré, en Saône-et-Loire. Le Belge de la Jumbo-Visma s'est imposé au sprint face à Jordi Meeus et Ethan Hayter, au terme des 162,3 kilomètres de course. Wout Van Aert conforte son maillot jaune de leader, avec désormais 1'03 d'avance sur l'Italien Mattia Cattaneo et 1'06 sur son coéquipier Primoz Roglic.

Wout Van Aert a remporté là son deuxième succès depuis le départ, quatre jours après s'être imposé au sprint dans l'étape inaugurale à Beauchastel.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le classement de l'étape

1. Wout van Aert (BEL/Jumbo), 3h38'35"

2. Jordi Meeus (BEL/BOR) m.t.

3. Ethan Hayter (GBR/INE) m.t.

4. Edvald Boasson Hagen (NOR/TEN) m.t.

5. Hugo Page (FRA/INT) m.t.

L'échappée reprise dans le dernier kilomètre

L'échappée, en tête jusqu'à 800 mètres de l'arrivée, peut avoir des regrets de s'être regardée. Une situation qui leur a été fatale, malgré l'effort de Benjamin Thomas de partir en solitaire dans les derniers hectomètres, en vain. Le quatuor formé par le Belge Jan Bakelants, l'Autrichien Sebastian Schönberger et les Français Fabien Doubey et Benjamin Thomas s'était échappé après une trentaine de kilomètres.

Le dernier kilomètre

Ce vendredi, la 6e étape propose un parcours de 196,5 kilomètres entre Rives (Isère) et Gap (Hautes-Alpes). La route franchit deux cols de deuxième catégorie (Rousset, Cabre) à distance de l'arrivée.

Suivez le Critérium du Dauphiné