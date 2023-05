Critérium du Dauphiné 2023 : découvrez la 1re étape, Le Chambon-sur-Lac > Le Chambon-sur-Lac (157,7 km)

Le Critérium du Dauphiné se tient cette année du 4 au 11 juin. La course va parcourir la région Auvergne-Rhône-Alpes en huit étapess. La première journée, le dimanche 4 juin, est exclusivement puydômoise, avec cinq ascensions majeures. Le parcours part et arrive au Chambon-sur-Lac, compte 157,7 km en tout avec un dénivelé positif de 2860 mètres. Les coureurs finiront par une boucle et la montée par trois fois de la Côte du Rocher de l'Aigle. Le départ sera donné à 13 heures, pour une arrivée attendue entre 16h40 et 17h10.

Le profil de la première étape

KM 33,8 - Côte du Mont-Dore (montée de 1,8 km à 5,5 %, cat. 4)

Côte du Mont-Dore (montée de 1,8 km à 5,5 %, cat. 4) KM 41,6 - Côte de La Stèle (montée de 1,9 km à 5 %, cat. 4)

Côte de La Stèle (montée de 1,9 km à 5 %, cat. 4) KM 59,9 - Sprint à Picherande

Sprint à Picherande KM 100,3 - Côte du Rocher de l’Aigle (montée de 1 km à 7,3 %, cat. 4)

Côte du Rocher de l’Aigle (montée de 1 km à 7,3 %, cat. 4) KM 123,5 - Côte du Rocher de l’Aigle (montée de 1 km à 7,3 %, cat. 4)

Côte du Rocher de l’Aigle (montée de 1 km à 7,3 %, cat. 4) KM 146,7 - Côte du Rocher de l’Aigle (montée de 1 km à 7,3 %, cat. 4)

Les horaires de la première étape

La carte du parcours de la première étape

Le parcours de cette 75e édition

Dimanche 4 juin, étape 1 - Chambon-sur-Lac > Chambon-sur-Lac (157,7 km)

Chambon-sur-Lac > Chambon-sur-Lac (157,7 km) Lundi 5 juin, étape 2 - Brassac-les-Mines > La Chaise-Dieu (167,3 km)

Brassac-les-Mines > La Chaise-Dieu (167,3 km) Mardi 6 juin, étape 3 - Monistrol-sur-Loire > Le Coteau (191,3 km)

Monistrol-sur-Loire > Le Coteau (191,3 km) Mercredi 7 juin, étape 4 - Cours > Belmont-de-la-Loire (31,1 km, contre-la-montre individuel)

Cours > Belmont-de-la-Loire (31,1 km, contre-la-montre individuel) Jeudi 8 juin, étape 5 - Cormoranche-sur-Saône > Salins-les-Bains (191,1 km)

Cormoranche-sur-Saône > Salins-les-Bains (191,1 km) Vendredi 9 juin, étape 6 - Nantua > Crest-Voland (168,2 km)

Nantua > Crest-Voland (168,2 km) Samedi 10 juin, étape 7 - Porte-de-Savoie > Col de la Croix de Fer (147,7 km)

Porte-de-Savoie > Col de la Croix de Fer (147,7 km) Dimanche 11 juin, étape 8 - Le Pont-de-Claix > Grenoble – La Bastille (152,8 km)

Les équipes engagées

Suivez le Critérium du Dauphiné