Critérium du Dauphiné 2023 : 3e étape, Monistrol-sur-Loire > Le Coteau (191,3 km)

La troisième étape du Critérium du Dauphiné 2023 se tient mardi 6 juin entre Monistrol-sur-Loire et Le Coteau. Les coureurs vont parcourir 191,3 km en Haute-Loire et dans la Loire. Seules deux ascensions majeures sont au programme, classées en catégories 2 et 4. Cela ne veut pas dire que le parcours est calme puisqu'on annonce 2130 mètres de dénivelé positif. Le sommet du jour, l'altitude maximale est de 924 mètres. Le départ sera donné à 12 heures, pour une arrivée attendue entre 16h25 et 17 heures.

Le profil de la troisième étape

KM 40,8 - Côte de Bellevue-la-Montagne (montée de 4,9 km à 5,8 %, cat. 2)

Sprint à Sainte-Foy-Saint-Sulpice KM 172,8 - Côte de Neulise (montée de 7,5 km à 3 %, cat. 4)

Les horaires de la troisième étape

La carte du parcours de la troisième étape

Le parcours de cette 75e édition

Les équipes engagées

Suivez le Critérium du Dauphiné