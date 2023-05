Critérium du Dauphiné 2023 : 4e étape, Cours > Belmont-de-la-Loire (31,1 km)

La quatrième étape du Critérium du Dauphiné 2023 se tient mercredi 7 juin entre Cours et Belmont-de-la-Loire. Les coureurs vont parcourir 31,1 km sur un contre-la-montre individuel à travers les départements du Rhône, de la Loire et de Saône-et-Loire. Le parcours est plutôt rapide et plat, avec un dénivelé positif de 445 mètres. Le premier coureur prendra le départ dès 13h30, le dernier à 16 heures. On connaîtra tout le classement de l'étape à l'issue de la dernière course aux alentours de 16h40.

Le profil de la quatrième étape

KM 10,7 - Chronomètre intermédiaire à Mars

Chronomètre intermédiaire à Mars KM 19,7 - Chronomètre intermédiaire à Saint-Denis-de-Cabanne

- - ASO

Les horaires de la quatrième étape

- - ASO

La carte du parcours de la quatrième étape

- - ASO

Le parcours de cette 75e édition

- - ASO

Les équipes engagées

- - ASO

Suivez le Critérium du Dauphiné