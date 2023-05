Critérium du Dauphiné 2023 : 6e étape, Nantua > Crest-Voland (168,2 km)

La sixième étape du Critérium du Dauphiné 2023 se tient vendredi 9 juin entre Nantua et Crest-Voland. Les coureurs vont parcourir 168,2 km dans l'Ain, la Haute-Savoie et la Savoie. Le parcours de montagne sera ponctué de quatre ascensions majeures, classées en catégories 2 et 3, avec un dénivelé positif de 3040 mètres. Le sommet du jour, l'altitude maximale sera le col des Aravis à 1486 mètres. Le départ sera donné à 12h10, pour une arrivée attendue entre 16h25 et 17 heures.

Le profil de la sixième étape

KM 50,4 - Côte de Droisy (montée de 5,4 km à 7 %, cat. 2)

Côte de Droisy (montée de 5,4 km à 7 %, cat. 2) KM 139,3 - Sprint à Saint-Jean-de-Sixt

Sprint à Saint-Jean-de-Sixt KM 149,9 - Col des Aravis (montée de 7,8 km à 5,7 %, cat.2 )

Col des Aravis (montée de 7,8 km à 5,7 %, cat.2 ) KM 164,7 - Côte de Notre-Dame-de-Bellecombe (montée de 3,2 km à 6,1 %, cat. 3)

Côte de Notre-Dame-de-Bellecombe (montée de 3,2 km à 6,1 %, cat. 3) KM 168,2 - Côte de Crest-Voland (montée de 2,3 km à 6,6 %, cat. 3)

- - ASO

Les horaires de la sixième étape

La carte du parcours de la sixième étape

Le parcours de cette 75e édition

Les équipes engagées

Suivez le Critérium du Dauphiné