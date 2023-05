Critérium du Dauphiné 2023 : 7e étape, Porte-de-Savoie > Col de la Croix de Fer (147,7 km)

La septième et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné 2023 se tient samedi 10 juin entre Porte-de-Savoie et le col de la Croix de Fer. Les coureurs vont parcourir 147,7 km exclusivement sur les routes de Savoie. Le beau parcours de montagne réserve deux ascensions ardues, des classiques du Tour de France : le col de la Madeleine et le col du Mollard, tous deux classés hors catégorie. Le dénivelé positif du jour est de 4065 mètres et l'altitude maximale est de 1993 mètres. Le départ sera donné à 10h20, pour une arrivée attendue entre 14h30 et 15h10.

Le profil de la septième étape

KM 59,9 - Sprint à Notre-Dame-des-Millières

Sprint à Notre-Dame-des-Millières KM 75,5 - Col de la Madeleine (montée de 25,1 km à 6,2 %, hors catégorie)

Col de la Madeleine (montée de 25,1 km à 6,2 %, hors catégorie) KM 127,9 - Col du Mollard (montée de 18,5 km à 5,8 %, hors catégorie)

Col du Mollard (montée de 18,5 km à 5,8 %, hors catégorie) KM 147,7 - Col de la Croix de Fer (montée de 13,1 km à 6,2 %, cat. 1)

Les horaires de la septième étape

La carte du parcours de l'avant-dernière étape

Le parcours de cette 75e édition

Les équipes engagées

