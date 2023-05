Critérium du Dauphiné 2023 : 8e étape, Le Pont-de-Claix > Grenoble – La Bastille (152,8 km)

La huitième et dernière étape du Critérium du Dauphiné 2023 se tient dimanche 11 juin entre Le Pont-de-Claix et la Bastille de Grenoble. Le parcours 152,8 km uniquement en Isère, part et arrive dans la métropole grenobloise, en vallée, sur un terrain plat. Pour le reste, les coureurs devront s'illustrer en montagne dans les massifs de Belledonne et de la Chartreuse. Six ascensions majeures sont au programme, classées en catégories 1, 2 et hors catégorie. Cette dernière étape du "Dauphiné" est digne des plus belles du Tour de France. Le dénivelé positif est de 3965 mètres et l'altitude maximale du jour à 1143 mètres au col du Cucheron. Le départ sera donné à 10h10, pour une arrivée attendue entre 14h30 et 15h10.

Le profil de la huitième et dernière étape

KM 15,1 - Côte de Pinet (montée de 6,3 km à 6,1 %, cat. 2)

Côte de Pinet (montée de 6,3 km à 6,1 %, cat. 2) KM 42,9 - Col des Mouilles (montée de 3,9 km à 7 %, cat. 2)

Col des Mouilles (montée de 3,9 km à 7 %, cat. 2) KM 88,1 - Sprint à Pontcharra

Sprint à Pontcharra KM 105,1 - Col du Granier (montée de 9,6 km à 8,6 %, hors catégorie)

Col du Granier (montée de 9,6 km à 8,6 %, hors catégorie) KM 123,1 - Col du Cucheron (montée de 7,7 km à 6,2 %, cat. 2)

Col du Cucheron (montée de 7,7 km à 6,2 %, cat. 2) KM 135,7 - Col de Porte (montée de 7,4 km à 6,8 %, cat. 1)

Col de Porte (montée de 7,4 km à 6,8 %, cat. 1) KM 152,8 - Montée de la Bastille (montée de 1,8 km à 14,2%, cat. 1)

Les arrivées du Critérium du Dauphiné à La Bastille

1977 - Romans-sur-Isère > Bastille (214 km), victoire de Bernard Hinault

Romans-sur-Isère > Bastille (214 km), victoire de Bernard Hinault 1979 - Bastille > Bastille (contre-la-montre individuel, 4 km), victoire de Bernard Hinault

Bastille > Bastille (contre-la-montre individuel, 4 km), victoire de Bernard Hinault 1981 - Bastille > Bastille (prologue, 3 km), victoire de Johan Van der Velde

Bastille > Bastille (prologue, 3 km), victoire de Johan Van der Velde 1982 - Bourgoin > Bastille (187,5 km), victoire de Robert Alban

Bourgoin > Bastille (187,5 km), victoire de Robert Alban 1988 - Grenoble > Bastille (c-l-m.ind., 26,7 km), victoire de Lucho Herrera

Grenoble > Bastille (c-l-m.ind., 26,7 km), victoire de Lucho Herrera 1989 - Crest > Bastille (230 km), victoire de Thierry Claveyrolat

Crest > Bastille (230 km), victoire de Thierry Claveyrolat 1993 - Bonneville > Bastille (192 km), victoire de Laurent Dufaux

Bonneville > Bastille (192 km), victoire de Laurent Dufaux 1996 - Briançon > Bastille (174 km), victoire de Luc Leblanc

Briançon > Bastille (174 km), victoire de Luc Leblanc 2000 - Bastille > Bastille (prologue, 3,6 km), victoire d’Alberto Lopez de Munain

Les horaires de la huitième étape

La carte du parcours de la dernière étape

Le parcours de cette 75e édition

Les équipes engagées

