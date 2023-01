Critérium du Dauphiné 2023 : grand départ à Chambon-sur-Lac, au cœur du Sancy

C'est officiel, Chambon-sur-Lac (Puy-de-Dôme), 430 habitants, sera la commune de départ de la 75e édition du Critérium du Dauphiné. La course s'élancera le dimanche 4 juin prochain, pour terminer au même endroit, à Chambon-sur-Lac.

Le tracé de la première étape du Critérium du Dauphiné 2023.

Au programme de cette première étape, de 158 kilomètres : un passage par Saulzet-le-froid, le col du Guéry, puis deux ascensions de 4e catégorie au Mont Dore et à la Stèle. Direction ensuite la Tour-d'Auvergne, puis Picherande, avec un sprint de bonification. Le tracé continue sur Besse et Murol, avant de franchir la ligne d'arrivée. Une boucle de 23 kilomètres, à parcourir trois fois, attend les coureurs. Sans oublier la dernière ascension, la Côte du Rocher de l'Aigle en 4e catégorie. Il restera ensuite 11 kilomètres avant l'arrivée, au lac Chambon.

Première étape de relief, mais peu difficile

Le parcours, de 2 860 mètres de dénivelé positif, ne passera pas par les cols mythiques de la Croix-Saint-Robert et de la Croix-Morand. "C'est comme ça. Ils vont être empruntés lors du Tour de France au mois de juillet, il ne faut pas être trop exigeant", relativise Emmanuel Labasse, le maire de Chambon-sur-Lac.

Emmanuel Labasse a d'ailleurs participé au tracé de cette première étape. "Je leur ai fait [les organisateurs] découvrir tout le massif du Sancy. On a emprunté une multitude de petites routes, mais voilà, pour une première étape, il fallait que ce soit relativement facile. On s'est un petit peu creusés la tête, et le fait que ASO ait validé ce tracé, c'est que du bonheur. Quatre boucles vont passer au bord du lac, on ne pouvait pas espérer mieux."

Ce grand départ est une fierté, selon le maire de Chambon-sur-Lac, mais aussi un investissement pour sa commune : "Les gens, peut-être, vont de moins en moins se déplacer à l'étranger et viendront peut-être plus sur nos territoires qui sont quand même assez exceptionnels."

De plus en plus d'Auvergne au départ du Critérium

Chambon-sur-Lac est la quatrième commune auvergnate choisie, en cinq éditions, pour être au grand départ du Critérium du Dauphiné, après Aurillac (2019), Clermont-Ferrand (2020) et Issoire (2021). Un choix technique, puisque les épreuves de montagne, plus difficiles, sont réservées à la fin du parcours. Mais pas que : "La force du cyclisme sur route, c'est la compétition, naturellement, mais c'est aussi la beauté des paysages à travers la prise de vue en hélicoptère, se réjouit Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Quand on voit Chambon-sur-Lac, c'est très beau. Voir des champions autour, c'est encore plus fort."

Avec trois ascensions de moyenne montagne, cette première étape ne s'annonce pas très compliquée. "Si on fait trop difficile, les coureurs ne vont s'engager que dans les derniers kilomètres, explique Bernard Thévenet, directeur du Critérium du Dauphiné. Si ça paraît moins difficile, ils vont peut-être faire de la bagarre dès le départ, donc on aura un petit peu plus de spectacle."

Parcours entier dévoilé le 16 février prochain

Il est pour l'instant trop tôt pour connaître les coureurs en lice. "Jonas Vingegaard, le vainqueur du Tour de France, a inscrit le Critérium du Dauphiné dans son programme", indique Christian Prudhomme. Le Brivadois Romain Bardet pourrait aussi être sur la ligne de départ.

La deuxième étape partira de Brassac-les-Mines (Puy-de-Dôme) le lendemain, lundi 5 juin. La totalité du parcours du Critérium du Dauphiné sera dévoilé le 16 février, à l'Hôtel de Région à Lyon.