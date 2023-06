Critérium du Dauphiné 2023 : Jonas Vingegaard part favori, Egan Bernal en embuscade, et des Français à suivre

Si l'an dernier, il était équipier du vainqueur Primož Roglič, aujourd'hui c'est dans le costume du patron, celui du vainqueur du Tour de France, et donc forcément du favori, que Jonas Vingegaard s'aligne au départ de ce Critérium du Dauphiné 2023 . Le coureur danois dont tout le monde est impatient de voir l'état de forme, car depuis le début de la saison, hormis une troisième place sur Paris-Nice derrière Pogačar et Gaudu, et une victoire sur le tour du Pays basque, le coureur de la Jumbo-Visma se prépare en toute discrétion.

Autre prestation attendue, celle d'Egan Bernal : un an et demi après un très grave accident à l'entraînement le vainqueur colombien du Tour 2019, revient progressivement au top niveau, il peut jouer la gagne.

Parmi les autres prétendants à la victoire sur ce Critérium, et pour certains au Tour qui suivra, que tous les coureurs viennent d'ailleurs finir de préparer et reconnaître sur les routes auvergnates, chez les Francais David Gaudu bien sûr, Christophe Laporte, Guillaume Martin et Julian Alaphilippe. Le double champion du monde vient se rassurer après un début de saison compliqué.

Et pour compléter ce très beau plateau, citons les autres grands leaders présents que sont Adam Yates, Enrique Mas, Mikel Landa, Matteo Jorgensen, Jai Hindley et Richard Carapaz.

Le parcours de cette 75e édition