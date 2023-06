Critérium du Dauphiné 2023 : Julian Alaphilippe s'impose au sprint dans la 2e étape à la Chaise-Dieu

Julian Alaphilippe s'est imposé au sprint sur la ligne d'arrivée ce lundi 5 juin à la Chaise-Dieu en Haute-Loire dans la 2e étape du Critérium du Dauphiné. C'est la 3e victoire d'étape du coureur français de l'équipe Soudal Quick-Step dans cette course après Lans-en-Vercors en 2018 et Saint-Michel-de-Maurienne en 2019. À moins d'un mois du Tour de France, l'ancien double champion du monde a surgi au dernier moment pour enlever sa deuxième victoire de la saison au bout d'une dernière ligne droite en faux-plat montant. Pour Julian Alaphilippe cette victoire a été "difficile à aller chercher", après plusisuers mois de doute, "j'avais des bonnes jambes, je voyais tout le monde un peu à bloc et l'arrivée qui se rapprochait donc j'ai fait mon effort au bon moment", s'est-il félicité.

Comme lors de la première étape, l'échappée, composée des trois Français Pierre Latour (TotalEnergies), Kenny Elissonde (Tref-Segafredo) et Nans Peters (AG2R-Citroën) accompagnés d'Andrea Piccolo (EF-Education Easypost), Jonas Gregaard (Uno-X), Victor Campenaerts (Lotto Dstny) et Donovan Grondin (Arkea-Samsic) a compté jusqu'à 2' d'avance sur le peloton mais s'est faite reprendre dans les derniers kilomètres grâce au gros travail fourni par la Jumbo-Visma. Dans cette étape difficile et calibrée pour les attaquants, les sprinteurs étaient dans le rouge à l'approche de l'arrivée et c'est donc Julian Alaphilippe qui a passé la ligne le premier en répondant à une dernière attaque de Richard Carapaz.

Le podium de l'étape est complété par Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) 2e et Natnael Tesfatsion Trek-Segafredo) 3e. Christophe Laporte conserve le maillot jaune de leader mais se retrouve avec le même temps que le vainqueur du jour.

Le top 5 de la 2e étape

Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) Natnael Tesfatsion (Trek-Segafredo) Christophe Laporte (Jumbo-Visma) Maxim Van Gils (Lotto-Soudal)

Le top 5 au classement général

Christophe Laporte (Jumbo-Visma) Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) Richard Carapaz (EF Education-Easypost) à 4" Rune Herregodts (Intermarché) à 6" Maxim Van Gils ( Lotto-Soudal) à 10"

Les maillots des leaders

Maillot jaune de leader : Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

Maillot vert du classement par points : Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

Maillot à pois du meilleur grimpeur : Donovan Grondin (Arkéa-Samsic)

Maillot blanc du meilleur jeune : Rune Herregodts (Intermarché)

Le prix de la combativité va à Victor Campenaerts (Lotto-Soudal)

UAE Team Emirates reste en tête du classement par équipe

Retrouvez tous les classements de cette 2e étape du Critérium du Dauphiné 2023 sur le site de la course.

Ce mardi 6 juin, pour la troisième étape du Critérium du Dauphiné 2023 les coureurs partiront de Monistrol-sur-Loire en Haute-Loire pour rejoindre Le Coteau dans la Loire au terme de 191,3 km.

La suite du parcours de cette 75e édition

- - ASO

