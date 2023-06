Critérium du Dauphiné 2023 : l'Allemand Georg Zimmermann s'impose dans la 6e étape à Crest-Voland

Georg Zimmermann s'est imposé dans la 6e étape du Critérium du Dauphiné 2023 entre Nantua et Crest-Voland ce vendredi 9 juin. Le coureur allemand de l'équipe Intermarché a réussi à devancer Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) dans les 100 derniers mètres. À 25 ans, c'est sa première victoire d'étape dans cette course. Il prend donc la première place du podium devant les deux autres rescapés de l'échappée matinale, le Français Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) et l'Espagnol Jonathan Castroviejo (Ineos).

Le maillot jaune reste sur les épaules de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), le Danois n'a pas été vraiment mis en danger dans cette étape et s'est même relevé sur le final. Au classement général Ben O'Connor est 2e à 1'10" et Julian Alaphilippe 3e à 1'23" (Soudal Quick-Step).

Cette 6e étape a été très animée dès les premiers kilomètres de course avec de nombreuses tentatives d'échappées. Un groupe d'une vingtaine de coureurs parvient à se détacher aux alentours du 30e km., ils seront vite repris par un peloton qui ne lâche rien, Jumbo Visma en tête. Finalement, une nouvelle échappée parvient à sortir à l'heure de course, avec 14 coureurs à l'avant : Nans Peters (AG2R Citroën), Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers), Andrea Bagioli, Dries Devenyns (SOudal Quick-Step), Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Georg Zimmermann (Intermaché-Circus-Wanty), Matteo Jorgenson (Movistar Team), Matteo trentin (UAE Team Emirates), Axel Zingle (Cofidis), Lawson Craddock (Jayco AlUla), Mathieu Burgaudeau, Mattéo vercher, Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) et Simon Guglielmo (Arkéa Samsic).

Le Top 5 de l'étape

Georg Zimmermann (Intermarché) Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) Jonathan Castroviejo (Ineos) Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) Ben O'Connor (AG2R Citroën)

Le Top 5 au classement général

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en 21h06'41" Ben O'Connor (AG2R Citroen Team) à 01'10 Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) à 01'23" Adam Yates (UAE Team Emirates) à 01'26" Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) à 01'37"

Les maillots des leaders au classement

Maillot jaune de leader : Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

Maillot vert du classement par points : Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

Maillot à pois du meilleur grimpeur : Mathieu Burgaudeau ((TotalEnergies)

Maillot blanc du meilleur jeune : Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates)

Le prix de la combativité va à Mathieu Burgaudeau ((TotalEnergies)

UAE Team Emirates est la meilleure équipe à l'issue de cette étape

Retrouvez tous les classements de l'étape et le classement général du Critérium du Dauphiné 2023 sur le site de la course.

Ce samedi 10 juin pour la 7e et avant-dernière étape de la course, les coureurs du Critérium prendront l e départ de Porte-de-Savoie pour une arrivée au col de la Croix de Fer . Un parcours de 147,7 km sur les routes de Savoie avec deux ascensions ardues, le col de la Madeleine et le col du Mollard.

