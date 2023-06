Critérium du Dauphiné 2023 : la circulation sera restreinte ou interdite sur quelques routes en Savoie

La 75e édition du Critérium du Dauphiné commence le 4 juin et continuera à traverser la région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au 11 juin. Mis à l'honneur, le département de la Savoie accueille trois étapes de la course. Plusieurs coupures de circulation sont donc à prévoir sur le réseau routier départemental.

Prenez vos dispositions

La perturbation la plus importante est sur la RD 926, du carrefour du col du Glandon (commune de Saint-Colomban-des-Villards) au lieu-dit « Turin » (commune de Saint-Sorlin-d’Arves). La voie sera interdite le samedi 10 juin de 6h30 à 18h dans le deux sens de circulation.

Les autres coupures s'effectuent aussi dans les deux sens de circulation et durent une vingtaine de minutes. L'heure précise de fermetures dépend du passage des coureurs, matérialisés par une voiture au début et à la fin de la course. Les routes départementales concernées par ces coupures de circulation sont présentes ci-dessous :

Vendredi 9 juin, entre Nantua et Crest-Voland

Commencée dans l'Ain, la 6e étape du Critérium du Dauphiné se termine au Crest-Voland, en Savoie. Plusieurs communes sont concernées le vendredi 9 juin par des perturbations entre de 15h30 à 17h30.

La Giettaz (RD 909)

Flumet (RD 909 et RD 218 C)

Notre-Dame-de-Bellecombe (RD 218 C, RD 218 B et RD 71 B)

Crest-Voland (RD 71 B et RD 71 A)

Samedi 10 juin, entre Porte-de-Savoie et le col de la Croix de Fer

La 7ème étape commence en Savoie et se termine en Isère ce samedi 10 juin. Les communes concernées par des perturbation entre 10h et 16h sont listées ci-dessous :

Porte-de-Savoie (RD 201)

Montmélian (RD 201 et RD 201E)

Arbin, Cruet, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Pierre-d’Albigny et Châteauneuf (RD 1006)

Chamousset (RD 1006 et RD 1090)

Aiton, Grésy-sur-Isère, Montailleur et Saint-Vital (RD 1090)

Frontenex (RD 1090 et RD 69)

Sainte-Hélène-sur-Isère (RD 69)

Notre-Dame-des-Millières (RD 69 et RD 925)

Monthion et Grignon (RD 925)

Albertville (RD 1212, RD 1212A, RD 990)

Tours-en-Savoie et La Bâhie (RD 990)

Cevins (RD 990, RD 66A)

Saint-Paul-sur-Isère (RD 66A, RD 66)

Rognaix (RD 66)

La Léchère (RD 66 et RD 213)

Saint-François-Longchamp, Saint-Martin-sur-la-Chambre et La Chambre (RD 213)

Saint-Avre et Sainte-Marie-de-Cuines (RD 1006)

La Tour-en-Maurienne (RD 1006 et RD 906)

Saint-Jean-de-Maurienne (RD 906)

Villargondran, Albiez-le-Jeune et Albiez-Montrond (RD 80)

Saint-Jean-d’Arves (RD 80 et RD 926)

Saint-Sorlin-d’Arves (RD 926)

Dimanche 11 juin, entre Le Pont-de-Claix et la Bastille de Grenoble

Pour la dernière étape du critérium du Dauphiné, la course ne passe que brièvement dans le département avant de terminer en Isère ce dimanche 11 juin. Les communes ci-dessous seront quand même perturbées de 12h à 14h30.

Détrier (RD 925 et RD 925B)

Porte-de-Savoie (RD 12C)

Apremont (RD 12C et RD 912)

Entremont-le-Vieux et Saint-Pierre-d’Entremont (RD 912)

La fermeture et le rétablissement de la circulation sont laissés à l’initiative des services de gendarmerie suivant la progression de la course.

Le parcours du Critérium du Dauphiné

- - ASO