Critérium du Dauphiné 2023 : le Français Christophe Laporte remporte la 1re étape au Chambon-sur-Lac

Christophe Laporte (Jumbo-Visma) s'est imposé dans la 1re étape du Critérium du Dauphiné 2023 dans le Puy-de-Dôme ce dimanche 4 juin. Une victoire obtenue sur le fil en passant devant Rune Herregodts (Intermarché) à seulement quelques mètres de la ligne d'arrivée à Chambon-sur-Lac. C'est la 29e victoire de sa carrière du Varois de 30 ans, qui endosse le premier maillot jaune de cette 75e édition du Dauphiné en plus du maillot vert du classement par points. Christophe Donovan Grondin (Arkéa-Samsic) prend le maillot à pois du meilleur grimpeur et Rune Herregodts (Intermarché) celui de meilleur jeune.

ⓘ Publicité

C'est en revanche une frustration pour le Belge Rune Herregodts arrivé 3e, il était le seul de l'échappée du jour à avoir conservé un peu d'avance sur le peloton jusqu'à ces derniers mètres fatidiques où il s'est fait rattraper et dépasser. Partie au 10e km, cette cinq coureurs au 10e km avec Dorian Godon (AG2R-Citroën), Rune Herregodts (Intermarché), Brent Van Moer (Lotto Dstny), Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck) et Donovan Grondin (Arkea-Samsic) a compté jusqu'à 3' d'avance sur le peloton au 100e km, avant de s'élancer pour les trois tours de circuit à Chambon-sur-Lac . À 17 km de l'arrivée ce cette étape avec cinq ascensions majeures, il ne restait plus que Rune Herregodts (Intermarché) et Dorian Godon (AG2R-Citroën) à l'avant et ils ne comptaient plus que 1à" d'avance sur le peloton.

Le classement de l'étape

Christophe Laporte (Jumbo-Visma) Matteo Trentin (UAE Emirates) Rune Herregodts (Intermarché) Axel Zingle (Cofidis) Maxim Van Gils ( Lotto-Soudal)

Ce lundi, le peloton sera en Haute-Loire pour un départ de Brassac-les-Mines et une arrivée à la Chaise-Dieu au terme de 167 km de course.

Le parcours de cette 75e édition

- - ASO

Suivez le Critérium du Dauphiné