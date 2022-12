Critérium du Dauphiné 2023 : une dernière étape dans la métropole de Grenoble avec une arrivée à la Bastille

Le 75e Critérium du Dauphiné se jouera en partie à Grenoble. La course prévue du 4 au 11 juin 2023 devrait boucler sa huitième et dernière étape à la Bastille de Grenoble. Réuni en séance vendredi 16 décembre, le conseil métropolitain Grenoble Alpes a entériné l'accueil de cette étape de montagne avec une arrivée qui s'annonce palpitante et spectaculaire en surplombant toute la cuvette.

Si l'Isère sera boudée par le Tour de France en 2023 , ce Critérium du Dauphiné, traditionnelle mise en jambe avant la grande boucle, aura donc son étape finale dans la métropole grenobloise, entre Le Pont-de-Claix et la Bastille, dimanche 11 juin. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré , "le tracé reliera Belledonne au Grésivaudan via les balcons, puis traversera la Chartreuse". Les cols du Granier, de Cucheron, de Porte et de Vence sont annoncés, de quoi saliver devant un parcours digne du Tour de France.