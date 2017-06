Critérium du Dauphiné : 2e étape, Saint-Chamond > Arlanc

La deuxième étape du Critérium du Dauphiné relie Saint-Chamond (Loire) à Arlanc (Puy-de-Dôme). Les coureurs vont parcourir 171 km. Le départ est prévu à 12h et l'arrivée entre 16h et 16h30. Parmi les difficultés du jour : le col de Baracuchet (1266 m) et le Col des Supeyres (1365 m).

La deuxième étape du Critérium du Dauphiné compte quasiment le même nombre de kilomètres que la première étape soit 171 km. Comme en 2014 avec un passage au col du Béal et à Ambert, comme en 2016 à Chalmazel-Jeansagnière, les coureurs vont parcourir les routes du Livradois-Forez. Le public devrait, comme les années précédentes, être bien présent le long du parcours le 5 juin, en plein lundi de Pentecôte. Le tracé du jour passe à Saint-Chamond, Saint-Denis-sur-Coise, Saint-Galmier, Montbrison, Valcivières, Ambert et Novacelles.

Une étape de puncheurs

Le tracé vallonné de la deuxième étape n'est pas réservé aux grimpeurs, là les puncheurs vont pouvoir vite creuser l'écart, notamment de Montbrison au col de Baracuchet (1266 m, 3e catégorie, montée de 6,2 km à 4,9%) puis au col des Supeyres (1365 m, 4e catégorie, montée de 2,9 km à 5,6%) avec une descente très technique. Avant l'arrivée à Arlanc, les coureurs y passeront une première fois, à 31,5 km de la ligne d'arrivée. Après un passage à Novacelles, ils doivent boucler la boucle et arriver à Arlanc entre 16h et 16h30.

Au départ et à l'arrivée

La signature et présentation des équipes se fera sur place de la Liberté, à Saint-Chamond, de 10h50 à 11h50.

Le départ sera donné place de la Liberté et le peloton empruntera l'avenue de la Libération, la rue Gambetta, la rue de Saint-Étienne, et le boulevard Waldeck Rousseau. Les coureurs prendront ensuite la direction de Chavanne.

L'arrivée sera jugée à Arlanc sur la D906 à l’extrémité d’une ligne droite finale de 4,6 km.

Le profil de la 2e étape

- © ASO

La carte du parcours de 171 km

- © ASO

L'itinéraire et les horaires entre Saint-Chamond et Arlanc

- © ASO

Les cinq derniers kilomètres

- © ASO

Le dénivelé du jour

© Radio France - Denis Souilla

Km 5.0 - Côte de Croix Blanche - 4.6 km de montée à 4.1% - catégorie 3

Km 79.5 - Col de Verrières-en-Forez - 9 km de montée à 4.8% - catégorie 2

Km 91.0 - Col de Baracuchet - 6.2 km de montée à 4.9% - catégorie 3

Km 100.5 - Col des Supeyres - 2.9 km de montée à 5.6% - catégorie 4

Les vingt-deux équipes engagées

Suivez le Critérium du Dauphiné