Critérium du Dauphiné : 3e étape, Le Chambon-sur-Lignon > Tullins

La troisième étape du Critérium du Dauphiné relie Le Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) à Tullins (Isère). Les coureurs vont parcourir 184 km. Le départ est prévu à 11h50 et l'arrivée entre 16h10 et 16h40. Parmi les difficultés du jour : le col de Fontayes (618 m) et la côte des Sarrets (624 m).

La troisième étape du Critérium du Dauphiné compte 184 km et traversera quatre départements : Haute-Loire, Ardèche, Drôme et Isère. Avec un dénivelé positif de 1620 mètres tout au long du tracé, l'étape s'annonce plus calme que les deux premières.

Les coureurs passeront, entre autres, par Lamastre, Saint-Félicien, Tournon-sur-Rhône, Tain-l'Hermitage, Mercurol, Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Roybon, Varacieux, Saint-Quentin-sur-Isère et Tullins.

Au départ et à l'arrivée

La signature et présentation des équipes est prévue place des Balayes de 10h40 à 11h40.

Le départ sera donné à 11h50 route de Saint-Agrève (D103) au Chambon-sur-Lignon. Les coureurs emprunteront ensuite la rue de la Mairie et prendront la direction de Lamastre.

L'arrivée sera jugée à Tullins sur la D45, devant la porte du stade Jean-Valois, à l’extrémité d’une ligne droite finale d'un kilomètre.

Le profil de la 3e étape

- © ASO

La carte du parcours de 184 km

- © ASO

L'itinéraire et les horaires entre Le Chambon-sur-Lignon et Tullins

- © ASO

Les cinq derniers kilomètres

- © ASO

Les ascensions du jour

Km 51.5 - Côte de Saint-Félicien - 2.1 km de montée à 4.5% - catégorie 4

Km 55.5 - Col de Fontayes - 2.1 km de montée à 5.2% - catégorie 4

Km 137.0 - Côte des Sarrets - 2.9 km de montée à 4.9% - catégorie 3

Km 144.5 - Côte de Roybon - 1.4 km de montée à 5.8% - catégorie 4

© Radio France - Denis Souilla

Les vingt-deux équipes engagées

Suivez le Critérium du Dauphiné