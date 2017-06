Critérium du Dauphiné : 4e étape, La Tour-du-Pin > Bourgoin-Jallieu

La quatrième -et courte- étape du Critérium du Dauphiné relie La Tour-du-Pin à Bourgoin-Jallieu (Isère). Le parcours du jour est un contre-la-montre individuel de 23,5 km. Le premier départ est prévu à 12h50, le dernier à 15h50. Un coureur partira chaque minute à l'assaut d'un tracé très plat.

La quatrième étape du Critérium du Dauphiné ne sera pas forcément une affaire d'équipe mais plus une question de performance individuelle. Les coureurs vont s'engager durant 23,5 kilomètres sur un contre-la-montre individuel, un tracé sans grand relief, uniquement dans le Nord-Isère, entre La Tour-du-Pin et Bourgoin-Jallieu. Ils passeront, entre autres, à Rochetoirin, Montcarra, Laval, Saint-Chef, Saint-Savin, Demptézieu et Montbernier. Les départs vont se succéder mercredi 7 juin, durant près de 3 heures et demi l'après-midi.

Au départ et à l'arrivée

La rampe de lancement du contre-la-montre individuel est située place Carnot à La Tour-du-Pin. Les départs seront donnés toutes les minutes de 12h50 à 15h50.

L'arrivée sera jugée à Bourgoin-Jallieu, avenue du Professeur-Tixier, à l’extrémité d’une ligne droite finale de 150 mètres.

Le profil de la 4e étape

- © ASO

La carte du parcours de 23,5 km (contre-la-montre individuel)

- © ASO

L'itinéraire et les horaires entre La Tour-du-Pin et Bourgoin-Jallieu

- © ASO

Les cinq derniers kilomètres

- © ASO

La (petite) ascension du jour

© Radio France - Denis Souilla

Les vingt-deux équipes engagées

