Critérium du Dauphiné : 5e étape, La Tour-de-Salvagny > Mâcon

La cinquième étape du Critérium du Dauphiné relie La Tour-de-Salvagny (Rhône) à Mâcon (Saône-et-Loire). Les coureurs vont parcourir 175,5 km. Le départ est prévu à 11h55 et l'arrivée entre 16h et 16h30. Parmi les difficultés du jour : le col du Fut d'Avenas (739 m) et la côte d'Ouroux (754 m).

Jeudi 8 juin, la cinquième étape passera dans les hauteurs du Beaujolais et partira du Rhône pour arriver en Saône-et-Loire. Les coureurs emprunteront un tracé légèrement vallonné, dans les vignes, et passeront par Alix, Cogny, Saint-Julien, La Clayette, Clermain, ou La Roche-Vineuse. Parmi les moments forts, passages au col du Fut d'Avenas (739 m, 2e catégorie, 2,5 km à 5,1%) et la côte d'Ouroux (754 m, 4e catégorie, 2,5 km à 4,6%).

Au départ et à l'arrivée

La signature et présentation des équipes est prévue place de la Halle de 10h45 à 11h45 à La Tour-de-Salvagny.

Le départ sera donné à 11h55 avenue de l’Hippodrome. Les coureurs emprunteront la rue de Paris (D30), la route de Lozanne et route de la Tour. Ils prendront ensuite la direction de Lozanne.

L'arrivée sera jugée à Mâcon sur la quai Lamartine, à l’extrémité d’une ligne droite finale de 1500 mètres.

Le profil de la 5e étape

La carte du parcours de 175,5 km

L'itinéraire et les horaires entre La Tour-de-Salvagny et Mâcon

Les cinq derniers kilomètres

Les coups de pédales du jour

Km 1.5 - Côte de Belmont-d'Azergues - 1.4 km de montée à 8.6% - catégorie 3

Km 50.0 - Côte de Régnié-Durette - 1.4 km de montée à 5.4% - catégorie 4

Km 64.0 - Col du Fut d'Avenas - 8.8 km de montée à 5.1% - catégorie 2

Km 69.5 - Côte d'Ouroux - 2.5 km de montée à 4.6% - catégorie 4

Km 80.5 - Col de Champ Juin - 2.8 km de montée à 5.2% - catégorie 4

Km 142.5 - Col du Bois Clair - 3.6 km de montée à 3.9% - catégorie 4

