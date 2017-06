Critérium du Dauphiné : 6e étape, Villars-les-Dombes > La Motte-Servolex

La sixième étape du Critérium du Dauphiné relie Villars-les-Dombes (Ain) à La Motte-Servolex (Savoie). Les coureurs vont parcourir 147,5 km. Le départ est prévu à 12h25 et l'arrivée entre 16h et 16h30. Parmi les difficultés du jour : la côte de Corlier (754 m) et la mont du Chat (1504 m).

La sixième étape du Critérium du Dauphiné se déroulera le 8 juin entre l'Ain et la Savoie. Le départ au Parc des Oiseaux, à Villars-les-Dombes, est désormais un passage classique pour le Critérium du Dauphiné qui y avait fait une halte en 2013 et en 2015. Trois ascensions sont au programme du jour : la côte de Corlier (754 m, 6,4 km à 5,4%), la côte de Jongnieux (414 m, 3,3 km à 5%) et le Mont du Chat (1504 m, 8,7 km à 10,3%).

Le Mont Chat, un mois avant le Tour de France

Le peloton entame les routes alpines avant deux dernières étapes montagnardes. Les grimpeurs pourront là s'exprimer au mieux dans les 50 derniers kilomètres de cette 6e étape, identiques à l'étape 9 du Tour de Franceentre Nantua et Chambéry. L'étape se terminera par l'ascension des pentes du Mont du Chat qui se raidissent sur près de neuf kilomètres, à plus de 10 % de moyenne.

🐱 LE MONT DU CHAT 🐱

Il faudra sortir les griffes pour s'imposer / Ready to fight like cats and dogs? #Dauphine pic.twitter.com/7jqAn64nsy — Critérium Dauphiné (@dauphine) March 16, 2017

Au départ et à l'arrivée

La signature et présentation des équipes est prévue au Parc des Oiseaux de 11h15 à 12h15.

Le départ sera donné à 12h25 devant le Parc des Oiseaux sur la D1083.

L'arrivée sera jugée à La Motte-Servolex, dans la zone Technolac, avenue du lac Léman, à l’extrémité d’une ligne droite finale de 250 mètres.

Le profil de la 6e étape

La carte du parcours de 147,5 km

L'itinéraire et les horaires entre Villars-les-Dombes et La Motte-Servolex

Les cinq derniers kilomètres

Les ascensions du jour

Km 46.5 - côte de Corlier - 6.4 km de montée à 5.4% - catégorie 3

Km 110.5 - Côte de Jongieux - 3.3 km de montée à 5% - catégorie 4

Km 132.0 - Mont du Chat - 8.7 km de montée à 10.3% - hors-catégorie

Les vingt-deux équipes engagées

