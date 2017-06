Critérium du Dauphiné : 8e étape, Albertville > Plateau de Solaison

La dernière étape du Critérium du Dauphiné relie Albertville (Savoie) au Plateau de Solaison (Haute-Savoie) en 115 km. Le départ est prévu à 11h25 et l'arrivée entre 14h40 et 15h. Parmi les difficultés du jour : les cols des Saisies (1663 m), des Aravis (1480 m) et de la Colombière (1616 m).

La huitième et dernière étape du Critérium du Dauphiné, le 11 juin, sera donnera lieu à un final ardu. Elle partira d'Albertville (Savoie) pour arriver, après 115 kilomètres, sur le plateau de Solaison, sur la commune de Brison-Solaison (Haute-Savoie). Les organisateurs du Critérium préviennent : "il n’y aura pour ainsi dire pas un mètre de plat". Au total, les coureurs s'engageront sur 3735 mètres de dénivelé positif, soit la totalité cumulée des ascensions du parcours.

Quatre montées, trois descentes

Le peloton empruntera d'abord la vallée du Doron et s'attaquera au col des Saisies (1663 m, 15,1 km à 6,4%), dans le Beaufortain. Après le Val d'Arly, les coureurs enjamberont le col des Aravis (1481 m, 6,6 km à 6,9%) et le col de la Colombière (1616 m, 11,3 km à 6,1%). L’ascension finale se jouera en direction du Plateau de Solaison (9,2 % de pente moyenne durant 11,3 km). Elle a déjà été empruntée à plusieurs reprises par le Tour des Pays de Savoie et par le Tour de l'Avenir en 2014.

Au départ et à l'arrivée

La signature et présentation des équipes est prévue avenue des Chasseurs Alpins à Albertville entre 10h15 et 11h15.

Le départ sera donné à 11h25 rue Pargoud. Les coureurs passeront par la rue Jacques-Porraz, la rue Félix-Chautemps, l'avenue Victor-Hugo (D990), l'avenue Jean-Jaurès et le pont du Mirantin (D1212 A).

L'arrivée sur le plateau de Solaison sera jugée sur la route de Solaison, à l’extrémité d’une ligne droite finale de 300 mètres.

Le profil de la 8e étape

- © ASO

La carte du parcours de 115 km

- © ASO

L'itinéraire et les horaires entre Albertville et le Plateau de Solaison

- © ASO

Les ascensions du jour

Km 30.0 - Col des Saisies - 15.1 km de montée à 6.4% - catégorie 1

Km 56.0 - Col des Aravis - 6.6 km de montée à 6.9% - catégorie 2

Km 80.5 - Col de la Colombière - 11.3 km de montée à 6.1% - catégorie 1

Km 115.0 - Plateau de Solaison - 11.3 km de montée à 9.2% - hors-catégorie

© Radio France - Denis Souilla

- © ASO

Les vingt-deux équipes engagées

Suivez le Critérium du Dauphiné