Criterium du Dauphiné : Alejandro Valverde (Movistar Team) s'impose sur la 6e étape au Sappey-en-Chartreuse

Alejandro Valverde (Movistar) a remporté vendredi la 6e étape du Critérium du Dauphiné entre Loriol-sur-Drôme (Drôme) et Le Sappey-en-Chartreuse (Isère) à l'issue de 167 km, la première étape de montagne de la course. Alexey Lutsenko s’empare du maillot de leader.

La première étape de montagne du Critérium du Dauphiné 2021, cette 6 étape de la course entre Loriol-sur-Drôme (Drôme) et Le Sappey-en-Chartreuse (Isère) a été remportée par Alejandro Valverde (Movistar Team) au terme de 167 km. Le parcours du jour a sélectionné une une quarantaine de coureurs dans la montée au col de Porte avant l'arrivée. Bien que Lawson Craddock ait été le dernier résistant des échappés, repris à 2,5 km du but, c’est entre les favoris de la course que s’est jouée la victoire.

Dans le dernier kilomètre, le succès d’Alejandro Valverde doit autant à sa puissance qu’à son sens de la gagne à l’approche d’une ligne d’arrivée. Double vainqueur du Critérium du Dauphiné en 2008 et en 2009, l’Espagnol signe à 41 ans son troisième succès d’étape sur l’épreuve, 13 ans après ses bouquets gagnés à Privas et à Saint-Paul-en-Jarez (clm). Dans son sillage, Alexey Lutsenko s’empare du maillot de leader que Lukas Pöstlberger a dû laisser filer dans la montée au col de Porte. 137 coureurs avaient pris le départ de Loriol-sur-Drôme ce vendredi.

Aurélien Paret-Peintre sur la ligne d'arrivée

Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën), le coureur haut-savoyard âgé de 25, à l'arrivée au Sappey-en-Chartreuse : "On s'attendait à une étape à toute vitesse. (...) C'était une journée rapide, c'est monté crescendo, avec une chaleur dans la vallée et dans les premiers cols, c'était difficile à supporter. C'est vrai que dans les derniers kilomètres j'étais un peu limite, je me suis accroché. (...) J'ai donné le maximum, pas de regrets."

Porteurs de maillots à l'issue de l'étape 6

Les 30 premiers au classement

La 6e étape en images

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021

Suivez le Critérium du Dauphiné 2021