Critérium du Dauphiné : Alexey Lutsenko (Astana) remporte le contre-la-montre individuel dans la Loire

Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech) s'est montré puncheur, rouleur et endurant dans la Loire mercredi, et a pu remporter la 4e étape du Critérium du Dauphiné, un contre-la-montre de 16,4km sur un terrain vallonné entre Firminy et Roche-La-Molière. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) était parti beaucoup plus fort mais le Kazakh a fait la différence dans la deuxième partie, la plus difficile, pour s’imposer avec 8 secondes d’avance sur son coéquipier Ion Izagirre, qui se place idéalement avant les défis montagneux de ce week-end. Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) a également impressionné en ne concédant que 23 secondes à l’arrivée, comme Thomas. L’Autrichien conserve le maillot jaune et bleu pour une seconde.

Le maillot jaune Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) a bout de force après avoir sauvé sa première place

Le maillot jaune Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) © Radio France - Antonin Kermen

Porteurs de maillots à l'issue de l'étape 4

Les 30 premiers au classement général après cette 4e étape

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021

