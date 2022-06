Critérium du Dauphiné : Carlos Verona remporte la 7e étape à Vaujany, Primož Roglič prend le maillot jaune

Carlos Verona (Movistar) a remporté la 7e et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné à Vaujany (Isère). C'est sa première victoire d'étape chez les professionnels. Primož Roglič (Jumbo-Visma) est 2e de l'étape et s'empare du maillot jaune de leader du général à la veille de l'arrivée.

Carlos Verona (Movistar) a remporté la septième et avant-dernière du Critérium du Dauphiné samedi après-midi à Vaujany (Isère) au terme d'un parcours de 134,8 km au cœur des Alpes entre Savoie et Isère, sous un soleil écrasant. Le 2e de l'étape, après une remontée énergique ce samedi, c'est le Slovène Primož Roglič qui s'empare par la même de la tête du classement général de la course et du maillot jaune.

Un duel chez Jumbo-Visma à la veille de l'arrivée

L'enjeu de la 8e et dernière étape de 139,2 km dimanche, entre Saint-Alban-Leysse et le plateau de Solaison, ce sera sans doute ce duel chez Jumbo-Visma entre Primož Roglič et son coéquipier danois Jonas Vingegaard, 1er et 2e du classement général, distants tous deux de 44 secondes.

Le dernier kilomètre et l'arrivée de Verona

Les dix premiers de l'étape

Les dix premiers au classement général

Sur le podium

Maillot jaune de leader : Primož Roglič

Maillot vert de sprinteur : Wout Van Aert

Maillot à poids du meilleur grimpeur : Pierre Rolland

Maillot blanc du meilleur jeune : Tobias Halland Johannessen

Meilleur combattif : Carlos Verona

À couper le souffle

De cette septième étape, on pourra retenir cette descente à toute vitesse du Français Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) qui prend la tête de la course après le col de la Croix-de-Fer en dépassant Carlos Verona (Movistar).

L'avant-dernière étape en images

