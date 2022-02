Critérium du Dauphiné : découvrez le parcours de l'édition 2022

Le parcours de la 74e édition du Critérium du Dauphiné se déroulera du 5 au 12 juin a été dévoilé jeudi. La course traversera la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un départ en Ardèche, c'est une première, et une arrivée en haute-Savoie. Découvrez le parcours, les étapes, les équipes engagées.

La 74e édition se tiendra du dimanche 5 au dimanche 12 juin 2022 à travers une bonne partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes : en Ardèche, en Haute-Loire, dans le Puy-de-Dôme, dans la Loire, dans le Rhône, la Drôme, en Isère, Savoie et Haute-Savoie. La course s'autorisera même une incursion en Saône-et-Loire et dans les Hautes-Alpes.

Le tracé compte huit étapes et cumule quelques 1.190 kilomètres. Il fait figure -comme chaque année- de véritable test avant le Tour de France (du 1er au 24 juillet). Le parcours du printemps compte trois arrivées au sommet (à Chastreix-Sancy, à Vaujany et sur le plateau de Solaison). Un contre-la-montre de près de 32 kilomètres est également annoncé dans la Loire le 8 juin. L'an passé, c'est le coureur australien Richie Porte (Ineos) qui avait a remporté le Critérium du Dauphiné. France Bleu vous dévoile la carte, les profils, les étapes et les équipes engagées sur cette édition 2022.

Le parcours de cette 74e édition

Le parcours de l'édition 2022 du Critérium du Dauphiné - ASO

Découvrez les étapes du Critérium du Dauphiné 2022

Étape 1- Dimanche 5 juin, La Voulte-sur-Rhône > Beauchastel (191,8 km)

Pour la première fois depuis sa création en 1947, le Critérium du Dauphiné s'élancera d'Ardèche. Le peloton s’engagera sur deux boucles distinctes, avec un premier passage sur la ligne d’arrivée (de larges lignes droites le long du Rhône) à Beauchastel après 130 km.

Étape 2 - Lundi 6 juin, Saint-Péray > Brives-Charensac (169,8 km)

Étape 3 - Mardi 7 juin, Saint-Paulien > Chastreix-Sancy (164 km)

Étape 4 - Mercredi 8 juin, Montbrison > La Bâtide-d'Urfé (contre-la-montre indivisuel, 31,9 km)

Étape 5 - Jeudi 9 juin, Thizy-les-Bourgs > Chaintré (162,3 km)

Étape 6 - Vendredi 10 juin, Rives > Gap (196,4 km)

Étape 7 - Samedi 11 juin, Saint-Chaffrey > Vaujany (138,4 km)

Étape 8 - Dimanche 12 juin, Saint-Albian-Leysse > Plateau de Solaison (139,2 km)

Les équipes engagées

Les maillots

Les maillots du Critérium 2022. © Radio France - Léo Corcos

Suivre le Critérium du Dauphiné 2022