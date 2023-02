Critérium du Dauphiné : découvrez le parcours de l'édition 2023

La 75e édition du Critérium du Dauphiné se tient du dimanche 4 au dimanche 11 juin 2023 à travers une bonne partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une incursion en Bourgogne-Franche-Comté. Neuf départements sont traversés : Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Loire, Rhône, Ain, Saône-et-Loire, Jura, Savoie et Isère.

Le tracé compte huit étapes et cumule quelques 1207 kilomètres. Il fait figure -comme chaque année- de véritable test avant le Tour de France (du 1er au 23 juillet). Le parcours du printemps compte deux arrivées au sommet (Col de la Croix-de-Fer en Savoie, à la Bastille de Grenoble en Isère). Un contre-la-montre de près de 31 kilomètres est également annoncé dans le Rhône et la Loire le 7 juin. L'an passé, c'est le coureur slovène Primož Roglič (Jumbo-Visma) qui avait remporté le Critérium du Dauphiné . France Bleu vous dévoile la carte, les profils, les étapes et les équipes engagées sur cette édition 2023.

Le parcours de cette 75e édition

Découvrez les étapes du Critérium du Dauphiné 2023

Étape 1- Dimanche 4 juin, Chambon-sur-Lac > Chambon-sur-Lac (157,7 km)

Au programme de cette première étape, de près de 158 kilomètres : un passage par Saulzet-le-Froid, le col du Guéry, puis deux ascensions de 4e catégorie au Mont-Dore et à la Stèle. Direction ensuite La Tour-d'Auvergne, puis Picherande, avec un sprint de bonification. Le tracé continue sur Besse et Murol, avant de franchir la ligne d'arrivée à Chambon-sur-Lac. Une boucle de 23 kilomètres, à parcourir trois fois, attend les coureurs. Sans oublier la dernière ascension, la Côte du Rocher de l'Aigle en 4e catégorie. Il restera ensuite 11 kilomètres avant l'arrivée, au lac Chambon.

Étape 2 - Lundi 5 juin, Bressac-les-Mines > La Chaise-Dieu (167,3 km)

Étape 3 - Mardi 6 juin, Monistrol-sur-Loire > Le Coteau (191,3 km)

Étape 4 - Mercredi 7 juin, Cours > Belmont-de-la-Loire (contre-la-montre individuel, 31,1 km)

Étape 5 - Jeudi 8 juin, Cormoranche-sur-Saône > Salins-les-Bains (191,1 km)

La visite du Jura jusqu’à Salins-les-Bains pourra se prêter à un coup d’éclat au sein d’un groupe d’échappés qu’à une empoignade entre les favoris.

Étape 6 - Vendredi 9 juin, Nantua > Crest-Voland (168,2 km)

Attention, rebondissements : Cette 6e étape s'annonce sérieuse sur la route de la station savoyarde de Crest-Voland, que les coureurs atteindront après avoir notamment enjambé le col des Aravis et bataillé sur une montée finale de 2,5 km à 6,2 % de pente moyenne.

Étape 7 - Samedi 10 juin, Porte-de-Savoie > Col de la Croix-de-Fer (147,7 km)

Rien ne sera joué pour autant avant le week-end, dont chacune des journées peut donner lieu à de grands chambardements. Le Dauphiné est coutumier des retournements de situation, et le programme du samedi peut justement faire voler en éclats le classement général, avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif cumulé sur un trajet de 147,7 kilomètres. Jamais une ligne d’arrivée du Critérium du Dauphiné n’a été tracée aussi haut qu’au col de la Croix-de-Fer, à 2067 mètres d’altitude, soit trois de plus qu’à La Plagne il y a deux ans !

Étape 8 - Dimanche 11 juin, Le Pont-de-Claix > La Bastille de Grenoble (139,2 km)

La route de Grenoble contient tous les ingrédients pour une revanche. Dans les cinquante derniers kilomètres de cette dernière et 8e étape , les ascensions au col du Granier, puis au col de Cucheron et au col de Porte, offrent des pourcentages propices aux attaques. Il restera alors à plonger sur Grenoble pour affronter la courte mais redoutable montée au Fort de la Bastille. En 1977, le tout jeune Bernard Hinault y avait franchi la ligne d’arrivée en vainqueur, avec le visage et son premier grand maillot de leader ensanglantés. Il s’écrit aussi des morceaux d’histoire sur cette Bastille-là !

Les équipes engagées

Les maillots

Suivre le Critérium du Dauphiné 2023