Critérium du Dauphiné : découvrez toutes les étapes de l'édition 2019

Par Denis Souilla, France Bleu Pays de Savoie, France Bleu Isère, France Bleu Saint-Étienne Loire, France Bleu Pays d'Auvergne, France Bleu Drôme Ardèche et France Bleu

Le 71e édition du Critérium du Dauphiné se déroulera du 9 au 16 juin en Auvergne-Rhône-Alpes. Vingt-deux équipes seront au départ. La course de huit étapes partira du Cantal et traversera la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, l'Ain, la Haute-Savoie, Savoie et l'Isère.