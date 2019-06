Critérium du Dauphiné : Edvald Boasson Hagen s'impose sur la 1ère étape à Jussac

Edvald Boasson Hagen de l'équipe Dimension Data s'est imposé ce dimanche dans la première étape du Critérium du Dauphiné et prend ainsi le maillot de leader. Juste derrière lui sur le podium, Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma).

Cantal, France

C'est le Norvégien Edvald Boasson Hagen qui a remporté ce dimanche 9 juin la 1ère étape du Critérium du Dauphiné 2029 à Jussac. Le coureur de l'équipe Dimension Data s'est imposé en 3h24'33" au terme de ces 142 km à travers le Cantal avec au programme le Puy Mary et les trois côtes de Besse, de Saint-Cernin, et de Roquenatou. Edvald Boasson Hagen a devancé sur le fil Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) qui prend le maillot vert et Wout Van Aert (Jumbo-Visma), meilleur jeune au terme de cette 1ère étape.

L'échappée (Naesen, Cort, Pedersen, Eg, Doubey, Vermote), formée en début d'étape, a laissé à l'avant le Belge Oliver Naesen et le Danois Magnus Cort, rejoints par le Belge Bjorg Lambrecht à 20 km de l'arrivée, avant d'être reprise qu'à 600 mètres de la ligne. Une violente accélération de l'équipe de Julian Alaphilippe dans la dernière côte a permis de vérifier la promptitude de réaction du Britannique Chris Froome. Boasson Hagen, 32 ans, a enlevé la 78e victoire de sa carrière, la troisième de la saison, et prend ainsi le maillot de leader dans ce Critérium.

Les Français au classement

Benoît Cosnefroy de l'équipe AG2R la Mondiale est le premier français à la 9e place, Guillaume Martin (Wanty-Gobert Cycling Team) est 13e, Rudy Molard (Groupama-FDJ) est 19e et Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) 22e.

Lundi 10 juin, les 154 coureurs de ce Critérium prendront le départ de la 2e étape du Critérium du Dauphiné, 180 km entre Mauriac (Cantal) et Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire), un parcours très bosselé qui comporte huit côtes.