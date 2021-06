Critérium du Dauphiné : Fabio Jakobsen de nouveau à l'avant du peloton

Il y a un peu mois d'un an, une chute à l'arrivée du Tour de Pologne a faillit lui coûter la vie, alors même s'il n'avait pas les jambes pour avaler la dernière ligne droite en montée, revoir Fabio Jakobsen aux avant-postes dans le final mardi à Saint-Haon-Le-Vieux est déjà une sacré avancée pour le sprinters de 24 ans.

"Un pas de plus" Fabio Jakobsen

"C’est un pas de plus, c’est la première fois que je me mêle au final, j’étais plutôt confiant même si ça allait vite et que le peloton était nerveux. Bien sûr tout le monde a peur dans ces moments–là, et moi encore plus, mais il faut passer outre et se dire que les autres gars ne veulent pas chuter non plus. J’ai retrouvé le réflexe de me dire que si ça tombe, je peux aller à gauche, à droite, m’échapper, j’étais bien. Retrouver l’adrénaline de la course c’est une super sensation".

Même avec dix dents en moins, Fabio Jakobsen peut avoir le sourire.