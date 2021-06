Critérium du Dauphiné : après une attaque fulgurante, Geraint Thomas s'impose sur la 5e étape

Geraint Thomas a remporté brillamment la 5 étape du Critérium du Dauphiné, entre Saint-Chamond et Saint-Vallier.

Ce n'était "pas prévu" a promis Geraint thomas sur la ligne d'arrivée. Le coureur gallois d'Ineos Grenadiers a remporté de manière fulgurante cette 5e étape du Critérium du Dauphiné entre Saint-Chamond, dans la Loire, et Saint-Vallier dans la Drôme.

Le vainqueur du Tour de France 2018 a démontré que le peloton ne pouvait pas le laisser partir sans craindre une attaque foudroyante. Geraint Thomas s'est lancé sous la flamme rouge, à un kilomètre de l'arrivée et s'impose sur cette épreuve, devant Sonny Colbrelli, jusque là le plus rapide du peloton, et Alex Aranburu Deba.

"Ce n'était pas du tout prévu aujourd'hui. Après la déception d'hier, je suis vraiment content. Sonny Colbrelli m'a presque attrapé mais j'ai réussi à le retenir" a déclaré Geraint thomas sur la ligne d'arrivée.

L'Autrichien Lukas Pöstlberger (Bora) conserve le maillot jaune de leader, juste avant le début des épreuves de montagne.

L'autre information du jour côté français, c'est l'abandon de Clément Venturini d'AG2R La Mondiale. Pris dans une chute à 30 km de l'arrivée, il quitte la course, tout comme deux autres coureurs pris dans la chute avec lui.

Vendredi, la 6e étape, longue de 167,2 kilomètres promet un final difficile. Au départ de Loriol-sur-Drôme, dans la Drôme, le coureurs rejoindront Le Sappey-en-Chartreuse, dans le massif de la Chartreuse, près de Grenoble, et devront affronter quatre ascensions dans les 50 derniers kilomètres, avant une courte montée finale de 3,3 km à 6,2 % !

