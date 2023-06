Critérium du Dauphiné : impérial, le maillot jaune Christophe Laporte s'impose à nouveau lors de la 3e étape

C'était l'étape la "moins compliquée" de ce Critérium : 191,3 kilomètres entre Monistrol-sur-Loire et Le Coteau, dans la Loire. Et c'est un Français qui s'impose à nouveau : le maillot jaune, Christophe Laporte, de l'équipe Jumbo-Visma, a remporté cette 3e étape du Critérium du Dauphiné 2023 après un sprint houleux. L'un des favoris, Sam Bennett, s'est vu rafler la victoire sur la ligne d'arrivée. Seul fait notable de cette étape, une chute dans le peloton à 48 kms de l'arrivée, qui a gêné le deuxième au classement général et vainqueur de l'étape de la veille, le Français Julian Alaphilippe. Pris dans la chute, le Français a changé deux fois de vélo, dont la dernière à 8 kms de l'arrivée.

Une victoire inattendue

Sur la ligne d'arrivée, Christophe Lagarde s'est réjoui : "Elle est un peu inattendue cette victoire !" a-t-il souri, "je voulais faire le sprint mais j'ai toujours dit que j'étais rapide mais pas plus que ces coureurs là [les sprinteurs NDLR], Bennett était un peu en bout de course et ça m'a permis de passer sur la gauche, donc je suis content, ça fait plaisir, c'est une bonne journée !" a-t-il déclaré, en ajoutant qu'il espérait garder son maillot jaune, ce mercredi lors de l'étape cruciale du contre-la-montre. Un contre-la-montre crucial au classement général. Le Français savoure, même s'il ne pense pas pouvoir garder son maillot jaune demain, mercredi, "j'aime bien les chronos plus courts, de 15, 20 kms grand maximum, mais là, 30 kms, c'est vraiment long et fort. Donc ça va être compliqué, mais je vais essayer de le faire bien pour honorer le maillot" a-t-il promis.

Mercredi, 31,1 km sont au programme de la 4e étape, un contre-la-montre individuel entre Cours et Belmont-de-la-Loire, une répétition générale avant le Tour de France, avec une enjeu majeur pour les leaders du Tour de France.

Le top 5 de la 3e étape

Christophe Laporte Sam Bennett Dylan Groenewegen Matteo Trentin Milan Menten

Le top 5 au classement général

Christophe Laporte (Jumbo-Visma) Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) à 11'' Richard Carapaz (EF Education-Easypost) à 17" Rune Herregodts (Intermarché) à 19" Maxim Van Gils ( Lotto-Soudal) à 23"

