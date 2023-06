Critérium du Dauphiné : Jonas Vingegaard remporte la 5e étape à Salins-les-Bains

La 5e étape du Critérium du Dauphiné a été remportée ce jeudi par Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), vainqueur du Tour de France 2022, à Salins-les-Bains dans le Jura. Le Danois s'était échappé dans la côte de Thésy, la dernière difficulté de la journée.

Vingegaard s'empare du maillot jaune au détriment de son compatriote Mikkel Bjerg (UAE) qui a chuté, puis repris la route dans les derniers kilomètres de course. Favori de la compétition, c'est sa deuxième victoire dans le Dauphiné, après celle au Platreau de Solaison l'an dernier. Le Danois marque son territoire à trois semaines du départ du Tour de France.

Le double champion du monde français Julien Alaphilippe prend la deuxième place. Il avait remporté la 2e étape de ce critérium à Chaise-Dieu.

Les 191,1 km ont été menés rapidement : une vitesse moyenne de 49 km/h. Les premiers coureurs sont arrivés avec de l'avance sur le programme initial .

Le Top 5 de l'étape

1. Jonas Vingegaard

2. Julian Alaphilippe

3. Tobias Johannessen

4. Clément Champoussin

5. Max Poole

Une échappée de 170 km

Dès le kilomètre 5, un groupe de cinq coureurs puis six coureurs s'est détaché, pour former l'échappée : Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Georg Zimmermann (Intermarché), Jonas Gregaard (Uno-X), Thomas De Gendt (Lotto Dstny), Edvald Boasson-Hagen (TotalEnergies) et Leon Heinschke (DSM). Au km 25, le peloton était revenu à 1 minute des échappés. Dans la côte de Thésy, la dernière difficulté de la journée, tous les attaquants ont été repris.

Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) sortent alors en tête dans la Côte de Thésy. Puis Vingegaard décroche l'Equatorien et file en solitaire vers la victoire. Le vainqueur du Tour 99, le Colombien Egan Bernal, engage la poursuite, sans succès.

L'étape a également été marquée par un abandon : celui de Maxim Van Gils, le Belge leader de Lotto-Destny.

Cette étape à travers l'Ain, la Saône-et-Loire et le Jura comportait trois ascensions majeures en catégories 3 et 2, avec un dénivelé positif de 2.140 mètres. Les coureurs ont effectué un premier passage à Salins-les-Bains**, un peu plus d'une heure avant la fin de la course, et un deuxième, à 25 km de l'arrivée.

Le Jura retrouvait le Critérium après 49 ans d'absence. Le département l’avait accueilli à deux reprise dans les années 70. C’est à Lons-le-Saunier que s'étaient jouées les arrivées. C'était donc une première cette année pour Salins-les-Bains.

Le parcours de la 75e édition