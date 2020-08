Critérium du Dauphiné : l'Allemand Lennard Kämna remporte la quatrième étape, marquée par plusieurs abandons

La quatrième et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné, entre Ugine (Savoie) et Megève (Haute-Savoie), a été remportée ce samedi par l'Allemand Lennard Kämna. Primoz Roglic, victime d'une chute, conserve tout de même le maillot jaune.

C'est une étape qui a fait des dégâts dans le peloton ! Marquée par de multiples abandons, cette quatrième et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné, entre Ugine en Savoie et Megève en Haute-Savoie, a été remportée par l'Allemand Lennard Kämna. Il empoche ainsi sa première victoire dans les rangs professionnels. Le Français Julian Alaphilippe a pris la troisième place.

Au classement général, Primoz Roglic conserve le maillot jaune, suivi de près par Thibaut Pinot (à 14 secondes). Guillaume Martin monte sur la troisième place du podium, après l'abandon d'Emanuel Buchmann.

Une échappée lancée dès le début de la course

Lennard Kämna a distancé dans la montée vers l'altiport de Megève ses compagnons d'une échappée lancée peu après le départ. L'Espagnol David de la Cruz a pris la deuxième place, à une quarantaine de secondes, et le Français Julian Alaphilippe la troisième, à moins d'une minute.

"Je suis très heureux de ma première victoire", a déclaré Kämna, jeune coureur de 23 ans médaillé d'argent de la course espoirs aux Mondiaux 2017.

Des chutes et des abandons

La nouvelle est tombée avant le départ de la quatrième étape ce samedi. Le Colombien Egan Bernard a abandonné la course. Le vainqueur du Tour de France 2019 souffre de problèmes au dos, selon son coéquipier chez Ineos, Geraint Thomas. Une

En début de course, quatre coureurs ont du abandonner la course en raison d'une chute. Emanuel Buchmann de l'équipe Bora-Hansgrohe, alors troisième au classement général, et Steven Kruijswijk de la Team Jumbo-Visma, sont tombés dans une descente, un kilomètre après le col de Plan Bois. Kruijswijk a l'épaule disloquée selon son équipe.

Le maillot jaune, Primoz Roglic, a également chuté au kilomètre 82. Mais le Slovène est remonté rapidement sur son vélo. A noter également les abandons de Jérémy Bellicaud et Gregor Muhlberger.

Rendez-vous dimanche pour la 5e et dernière étape qui part et arrive à Megève. Les coureurs vont parcourir un peu plus de 153 km. Huit ascensions sont au programme, parmi les difficultés du jour : le col de Romme (1.294 m) et celui de la Colombière (1.610 m).

