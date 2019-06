Critérium du Dauphiné : l'Irlandais Sam Bennett remporte la 3e étape entre Le Puy-en-Velay et Riom

L'Irlandais Sam Bennett a remporté la troisième étape du Critérium du Dauphiné ce mardi entre Le Puy-en-Velay et Riom. Le coureur de chez Bora Hansgrohe a devancé au sprint Wout Van Aert (Jumbo-Visma) et Davide Ballerini (Astana). Dylan Teuns (Bahreïn-Merida) reste maillot jaune.

L'Irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) s'impose sur la 3e étape du Critérium du Dauphiné entre Le Puy-en-Velay et Riom ce mardi 11 juin

Riom, France

C'est le coureur de chez Bora-Hansgrohe, Sam Bennett qui a remporté ce mardi la 3e étape du Critérium du Dauphiné entre Le Puy-en-Velay en Haute-Loire et Riom dans le Puy-de-Dôme. L'Irlandais s'est imposé au sprint devant Wout Van Aert (Jumbo-Visma) et Davide Ballerini (Astana).

Au terme de cette 3e étape de 177 km, le maillot jaune de leader de ce Dauphiné 2019 reste sur les épaules de Dylan Teuns (Bahreïn-Merida).

Des conditions météo compliquées

Dans cette étape de 177 kilomètres, l'Erythréen Natnael Berhane et le Français Quentin Pacher, partis à l'avant dès le départ, ont ouvert la route jusqu'à 12 kilomètres de l'arrivée.

Revivez le dernier kilomètre de cette étape entre le Puy-en-Velay et Riom ▼

Le classement de la 3e étape et le général

Le Top 5 de la 3e étape entre le Puy et Riom :

Sam BENNETT Wout VAN AERT Davide BALLERINI Clément VENTURINI Edward THEUNS

Le Top 10 du classement général individuel après la 3e étape :

Dylan TEUNS Guillaume MARTIN Alexey LUTSENKO Jakob FUGLSANG Nairo QUINTANA Thibaut PINOT Michael WOODS Chris FROOME Wout POELS Adam YATES

Un contre-la-montre individuel pour la 4e étape

Ce mercredi 12 juin, la quatrième étape du Critérium du Dauphiné est un contre-la-montre individuel à Roanne. Chaque coureur va parcourir le Roannais, sur un tracé d'un peu plus de 26 kilomètres passant par Riorges, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d'Apcon, Pouilly-les-Nonais et Saint-Léger-sur-Roanne. Les départs vont s'étaler de 13h05 à 15h58 et arrivées de 13h38 à 16h31.

à lire aussi Critérium du Dauphiné : découvrez toutes les étapes de l'édition 2019

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2019

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2019 - © Geoatlas.com / ASO

Les huit étapes du 9 au 16 juin

Les étapes du Critérium du Dauphiné 2019. - ©ASO

Suivez le Critérium du Dauphiné