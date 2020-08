Critérium du Dauphiné : l'Italien Davide Fromolo remporte la 3e étape après une course magnifique

L’Italien David Formolo (UAE Emirates) a remporté de justesse cette 3e étape du Critérium du Dauphiné entre Corenc (38) et Saint-Martin-de-Belleville (73). Primoz Roglic, l'un des coureurs les plus en vue du moment prend la 2e place, et le Français Thibaut Pinot la 3e, confirmant sa bonne forme.

Le rythme a été intense, terrible, impitoyable sur cette 3e étape du Critérium du Dauphiné.

Après une longue échappée, Davide Fromolo (UAE Emirates) l'a emporté. Le champion d'Italie 2019 a finalement tenu face à la pression des favoris du Tour de France, les meilleurs cyclistes du moment. Il l'a emporté de quelques secondes et a offert une magnifique victoire à son équipe.

Primoz Roglic et Thibaut Pinot au coude à coude

Primoz Roglic, le leader de Jumlbo-Visma et vainqueur de l'étape de la veille entre Vienne (38) et le col de Porte (38), s'impose sur la deuxième marche du podium.

Thibaut Pinot arrive 3e et fait encore une belle étape, confirmant sa grande forme. Le Français de la FDJ conforte ainsi sa seconde place au classement général, à 14 secondes du leader du classement général, Primoz Roglic qui conserve le Maillot jaune.

La victoire à une poignée de secondes

Avant l’ascension, au pied de Saint-Martin de Belleville, Davide Formolo avait quatre minutes d'avance sur ses compagnons d’échappée, il a tenu tout au long de la montée, près de 15 kms à 6 %, pour finir avec seulement une poignées de secondes d'avance sur ses poursuivants. Un exploit compte-tenu du niveau très élevé de ce Critérium du Dauphiné.

"Dans la dernière ascension, je ne savais pas si je pouvais le faire" - Davide Formolo

Davide Formolo "J'ai bien débuté [la reprise de la saison NDLR], [...] on a été dans l'échappée depuis le début quasiment. Dans la vallée, ça a été difficile pendant 10km et j'ai perdu beaucoup d'énergie et de temps. Dans la dernière ascension, je ne savais pas si je pouvais le faire. Hier, quand j'ai regardé la dernière ascension, j'avais vu qu'il y avait des montées et des descentes, donc j'ai tenté et j'ai prié pour passer la ligne d'arrivée en tête" a-t-il déclaré sur la ligne d'arrivée.

Rendez-vous samedi pour la 4e étape entre Ugine et Megève, de la montagne pure et dure, presque indigeste, le menu du week-end s’annonce donc très (trop?) copieux pour les coureurs !

