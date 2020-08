Critérium du Dauphiné : "la première vraie confrontation avec les meilleurs grimpeurs du monde"

Le coureur orléanais Pierre Rolland prend le départ de la 72ème édition du Critérium du Dauphiné ce mercredi, à Clermont-Ferrand. Pierre Rolland, 33 ans, qui a remporté le Tour de Savoir Mont-Blanc le week-end dernier, sa première compétition post-confinement, attend avec impatience cette épreuve raccourcie (sur cinq jours).

La première vraie confrontation avec les meilleurs grimpeurs du monde"

"On manque de repères par rapport à la concurrence, depuis la fin du confinement : là, sur le Dauphiné, la liste des engagés est impressionnante", (Froome, Bernal, Thomas, Pinot, Barguil, Bardet, Alaphilippe, Quintana...), "le parcours est terriblement dur, c'est la première vraie confrontation avec tous les meilleurs grimpeurs du monde", explique le coureur de l'équipe B & B Hôtels / Vital Concept. "Dès le premier jour [mercredi], on va être dans le vif du sujet, avec une longue étape de montagne, de plus de 200 kilomètres, on va savoir où on se situe."

Du coup, quel sera l'objectif de Pierre Rolland sur ce Critérium du Dauphiné qui s'achèvera dimanche prochain à Megève ? "Le but c'est de briller, essayer de remporter une étape, être dans le tempo parce que c'est la répétition pour le Tour, et mon objectif on le sait, c'est le Tour !"

Les coureurs s'élancent de Clermont Ferrand à 10h30 ce mercredi pour rejoindre Saint-Christo-en-Jarez, une étape fait 218.5 kms, la plus longue du Dauphiné.