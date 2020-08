Critérium du Dauphiné : le maillot jaune Primoz Roglic renonce avant la dernière étape

Après Egan Bernal samedi, c'est au tour du maillot jaune, Primoz Roglic, d'abandonner le Critérium du Dapuhiné ce dimanche, avant le départ de la cinquième et dernière étape.

L'équipe Jumbo-Visma l'annonce ce dimanche, avant le départ de la cinquième et dernière étape du Critérium du Dauphiné. Le cycliste slovène Primoz Roglic, leader du classement général, abandonne la course. Il avait chuté samedi mais avait pu terminer la quatrième étape. Il a pourtant été touché à plusieurs endroits du corps et a été vu boitant pour monter sur le podium.

Thibaut Pinot en tête du classement général

Thibaut Pinot se retrouve donc en tête du classement général avec 10 secondes d'avance sur un autre Français, Guillaume Martin, et 12 secondes sur l'Espagnol Mikel Landa et le Colombien Daniel Martinez.

Après Egan Bernal samedi, il s'agit d'un nouvel abandon seulement deux semaines avant le départ du Tour de France.