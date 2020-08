Critérium du Dauphiné : masque obligatoire pour les spectateurs

Le Critérium du Dauphiné s'élancera demain de Clermont-Ferrand. Mais pour le voir passer, les spectateurs ont l'obligation de porter un masque. La course fait figure de répétition générale avant le départ du Tour de France, le 29 août prochain.

Sous la chaleur, les spectateurs du Critérium du Dauphiné devront porter un masque. Cela concerne les personnes âgées de plus de 11 ans. Demain la course s'élance de Clermont-Ferrand et les préfectures ne veulent prendre aucuns risques en pleine crise sanitaire du coronavirus.

La course cycliste, présentée comme une répétition générale du Tour de France, empruntera successivement les routes du Puy-de-Dôme, de la Loire, de l'Isère, de la Savoie et de Haute-Savoie. Toutes les étapes sont concernées par cette obligation du port du masque.

Le préfet de la Loire, Evence Richard, a indiqué avoir pris cette mesure "à la demande d'ASO, organisateur du Critérium du Dauphiné".

"La situation sanitaire demeure fragile dans la Loire, où la propagation du virus est toujours active."

Le Critérium du Dauphiné partira ce mercredi dans la matinée de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Il passera par la Loire au niveau du col du Béal, un des points culminants des monts du Forez. L'arrivée est prévue à Saint-Christophe-en-Jarez, dans la métropole de Saint-Etienne.