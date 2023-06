Critérium du Dauphiné : où en sont les coureurs français, à moins d'un mois du Tour de France 2023 ?

Aujourd'hui, au lendemain de la fin du Critérium du Dauphiné et de la victoire (attendue) de Jonas Vingegaard , il y a Julian qui rit, David qui grimace et, entre les deux, il y a Guillaume qui, discrètement, monte en puissance.

Julian, c'est bien sûr, Julian Alaphilippe le roi de cœur -et de l'applaudimètre- toute cette semaine, sur le bord des routes. Venu sur le critérium pour se rassurer et retrouver du rythme après 18 mois de galère et de blessures, le double champion du monde sur route repart gonflé à bloc de Grenoble : une victoire d'étape et des échappées probantes dans sa besace. Les jambes répondent à nouveau comme aux plus beaux jours. Vivement le Tour se réjouissent ses coéquipiers, heureux d'avoir retrouvé leur chef de file.

Julian qui rit, David qui grimace

À l'inverse, dans le clan de David Gaudu, ça rigole moins. Même si son directeur sportif, Philippe Mauduit, ne se dit pas inquiet et invoque surtout la fatigue générée par le récent stage en altitude de celui qui avait fini 4e du Tour l'an dernier et était pourtant arrivé sur le Criterium avec ambition. Mais le coureur breton termine à plus de 25 minutes de Vingegaard, preuve qu'il n'a jamais été dans le coup... Il a trois semaines pour recharger les batteries.

Pour terminer sur une note optimiste, soulignons la 6e place de Guillaume Martin, le grimpeur normand, discret mais efficace et bosseur. Lui semble prêt pour les grandes étapes de montagne à venir sur le Tour. Rendez-vous le 1er juillet 2023 !