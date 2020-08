Critérium du Dauphiné : Primoz Roglic s'impose au sommet du col de Porte dans la deuxième étape

Cette fois c'est Jumbo-Visma qui a fait démonstration de sa force sur cette deuxième étape et première vraie course de montagne. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), favori sur ce Critérium, l'a emporté sous la pluie en haut du col de Porte. C'est la 4e victoire pour le Slovène depuis la reprise de la saison cycliste.

Thibaut Pinot (FDJ) termine 2e, devant l'Allemand Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe). Primoz Roglic s'est imposé dans les derniers kilomètres, à plus de 6%, qui ont fait mal dans le peloton. Cette dernière montée vers le mythique col de Porte a écrémé les favoris, à moins de 5 kilomètres kms de l'arrivée : Warren Barguil et Rigoberto Uran ont lâché en premier, puis Julian Alaphilippe, Christopher Froome et Romain Bardet. Egan Bernal et Thibaut Pinot ont tenu, puis sont montés à l'attaque, mais ça n'a pas suffit.

Le Colombien Egan Bernal, vainqueur du dernier Tour de France, a pris la 10e place de l'étape et a lâché une dizaine de secondes à Roglic, le plus fort déjà la semaine passée au Tour de l'Ain. L'équipe Ineos a dicté le rythme dans la plus grande partie de l'ascension finale et le Français Bruno Armirail, rescapé d'une échappée lancée dès les premières minutes, a tenu bon jusqu'à 8,5 kilomètres de l'arrivée.

Primoz Roglic s'empare du maillot jaune

Primoz Roglic prend donc le maillot jaune au deuxième jour de ce Critérium du Dauphiné. Son coéquipier chez Jumbo-Visma, Wout van Aert, conserve le maillot vert et la formation est aussi en tête du classement par équipe. Egan Bernal garde le maillot du meilleur jeune et Michael Schär (BMC) conserve le maillot à pois. Retrouvez le classement général ce jeudi soir sur le site internet de la course.

Une chute avant le col de Porte

À une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, plusieurs coureurs ont subit une chute, Sergio Higuita (EF Pro Cycling), Sébastien Reichenbach (Groupama FDJ), Pierre Latour (AG2R), Stéphane Rossetto (Cofidis) et Dan Martin (Israel Start-Up Nation) qui a été le plus gêné.

Mauri Vansevenant non-partant ce jeudi matin

Malade ce jeudi matin, Mauri Vansevenant a renoncé au départ à Vienne. Le coureur de l'équipe Deceuninck-Quick Step avait terminé la première étape en 150e position.

Rendez-vous pour la troisième étape du Critérium du Dauphiné ce vendredi, longue de 157 km, elle reliera Corenc en Isère et Saint-Martin-de-Belleville en Savoie. Le départ réel sera donné à 12h10 pour une arrivée aux alentours de 16h11.

Suivez le Critérium du Dauphiné