Critérium du Dauphiné : quand la grêle s'abat sur les coureurs

captures écrans instagram et twitter de @tim_declercq et @BBHotels_VC

Les dos lacérés par la grêle pour Tim Declercq et Maxime Chevalier

Les images diffusées par plusieurs équipes à l'issue de la 2e étape du Critérium du Dauphiné de ce jeudi entre Vienne et le col de Porte sont impressionnantes. Si les premiers arrivés après le vainqueur Primoz Roglic puis Thibaut Pinot ont eu droit à la pluie, le gros du peloton a essuyé une violente averse de grêle.

Plusieurs photos ont été diffusées par les coureurs ou leurs équipes sur les réseaux sociaux à l'issue de la course. On y voit les dos de certains cyclistes durement touchés, comme Tim Declercq de la Deceuninck-QuickStep (sur Instagram) ou encore Maxime Chevalier de l'équipe B&B Hotels Vital Concept (sur Twitter). Ici on n'hésite pas à parler d'une "attaque de grêlons" !

Quelques heures après, Tim Declercq publiait un autre cliché plus rassurant où on voyait s'effacer (doucement) les marques dans son dos.

"Je n'ai jamais vu ça, ça faisait super mal !", dit le coureur Mathieu Burgaudeau de la Team Total Direct Energie.

Les coureurs de l'Israël Start-Up Nation parlent eux de "film d'horreur". Certains cyclistes ont été obligés de s'abriter sous les arbres.