Critérium du Dauphiné : retour sur l'arrivée mythique de Bernard Hinault à la Bastille à Grenoble en 1977

La montée de la Bastille de Grenoble après le col de Porte : c'est le final de la dernière étape du Critérium du Dauphin é ce dimanche 11 juin 2023 en Isère est un final de légende. C'est exactement le même que celui de la 6e étape du Critérium 1977 qui avait vu la victoire de Bernard Hinault au prix d'un effort dantesque .

ⓘ Publicité

Chute, pied à terre et victoire

Alors qu'il était en tête dans la descente du col de Porte celui qui n'était encore qu'un "espoir" du cyclisme français avait fait une lourde chute dans le ravin, avant de remonter en selle puis de poser pied à terre au pied de la Bastille et finalement de repartir, avec au bout une victoire qui a commencé à forger sa légende. "Ça fait surtout partie du début de ma carrière, dit aujourd'hui Bernard Hinault, quand vous tombez et que vous vous en sortez sans trop de mal

ça marque les gens."

"Ensuite j'ai eu un passage à vide, explique le quintuple vainqueur du Tour de France, j'ai mis pied à terre et puis le mécano et Cyrille (Guimard, son directeur sportif) m'ont encouragé à repartir, ils m'ont poussé sur une centaine de mètres [...] et après c'était beaucoup plus facile". Et la souffrance ? "Je pense que quand on est coureur et qu'on est là pour gagner, dit Bernard Hinault, on ne se pose pas de question. On y va !"

ARCHIVES. Critérium du Dauphiné : l’héroïque victoire de Bernard Hinault à Grenoble en 1977

Pas plus de deux kilomètres mais 14% de moyenne

"Y aller" c'est néanmoins plus facile à dire qu'à faire. Même en bonne santé et sans la centaine de kilomètres précédents dans les jambes. La Bastille ce sont à peine 2 kilomètres entre la mairie de La Tronche et le parking sous le restaurant "Le Pèr'Gras mais la pente accuse 14% de moyenne, avec des passages à 20%. "Ç'est mythique", témoigne un coureur amateur arrivé en haut de la montée.

"Ça fait toujours un peu peur" dit un autre. "Il faut du temps pour oublier à quoi elle ressemble avant de vouloir la refaire" dit un troisième. La Bastille, légende du Critérium, mais qui ne pourrait plus accueillir vraisemblablement un Tour de France d'aujourd'hui, en raison de son étroitesse et de son absence d'itinéraire de descente à part les bulles du téléphérique.