Critérium du Dauphiné : Richie Porte prend le pouvoir avant la dernière étape

A la veille de l’arrivée de la 73e édition du Critérium du Dauphiné, l’équipe Inéos a pris les commandes du classement général. L'Australien Richie Porte s'est emparé du maillot jaune au terme de la 7e étape de la course cycliste ce samedi entre Saint-Martin-le-Vinoux (Isère) et la station de La Plagne (Savoie). Le coureur de 36 ans a terminé juste derrière l'Ukrainien Mark Padun de la formation Bahrain Victorious qui a fini premier de l'étape.

Deux Français dans le top 10

Autres gagnants de la journée : le breton de la FDJ David Gaudu termine 7e de l'étape et prend désormais la 9e place du classement général. Il portera ce dimanche le maillot blanc de meilleur jeune. Bonne opération également pour Aurélien Parait-Peintre qui finit à la 10e place.

Ce fût, en revanche, plus difficile pour Guillaume Martin. Le Normand de l’équipe Cofidis a été lâché à 11 kilomètres du sommet et concède près de six minutes aux meilleurs coureurs.

Dernière étape en Pays de Savoie

La 8e et dernière étape du Critérium du Dauphiné s'élancera ce dimanche à partir de 10h20 entre La Léchère-les-Bains (Savoie) et Les Gets (Haute-Savoie). Un parcours de 147 kilomètres marqué par six ascensions, dont celle du col hors catégorie de Joux Plane.