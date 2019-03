Criterium du Dauphiné : Roanne accueillera un contre-la-montre au départ spectaculaire

Roanne, France

Quelle année pour le cyclisme dans la loire et la Haute-Loire ! Avant le passage du Tour de France à Saint-Etienne et Brioude au mois de juillet prochain, c'est le Critérium du Dauphiné qui va mettre à l'honneur la Loire et la Haute-Loire. 4 des 8 étapes se dérouleront dans nos deux départements.

1800 spectateurs dans le Scarabée

La 2e étape verra les coureurs arriver à Craponne sur Arzon le 10 juin avant de repartir le lendemain du Puy en Velay. Le 12 juin, un événement : un contre la montre autour de Roanne. Une journée en pleine lumière de cette répétition de la Grande Boucle pour le peloton. Et une vraie originalité : le départ du contre la montre se fera depuis l'intérieur de la salle de spectacle du Scarabée. Le podium de départ trônera au milieu de la salle, entouré de gradins qui permettront d’accueillir 1800 spectateurs dans la salle. Le Scarabée sera chargé de la mise en lumière, des écrans géants pour donner à ce départ un à un des coureurs un côté encore plus spectaculaire. L'occasion donc de voir de près les têtes d'affiches du peloton, dont Romain Bardet, qui malheureusement ne risque pas de briller car le contre-la-montre n'est habituellement pas son fort.

"Une image attractive et dynamique du territoire"

Un événement dont est forcément fier le maire Yves Nicolin : "C'est un bel événement après lequel nous courons depuis plusieurs années. Pour pouvoir marquer les esprits nous avons fait une proposition aux organisateurs qui puisse être un peu étonnante, innovante. C'est la première fois qu'un départ se fera à l'intérieur d'un équipement. Pour les Roannais ce sera l'occasion de voir de très près les coureurs et leurs staffs. Le but c'est de donner une belle image du territoire, dynamique, attractive. Et aussi avoir des retombées directes de réservations, de restauration. C'est un territoire qui va se mobiliser pour une journée complète et pas seulement pour le départ d'une épreuve."

Le profil de ce contre-la-montre. - ASO

Après le contre la montre à Roanne, le peloton partira le lendemain de Boen-sur-Lignon, pour la 5e étape, en direction de l'Isère.