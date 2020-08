Critérium du Dauphiné : Thibaut Pinot veut "monter en pression" pour "arriver serein sur le Tour de France"

À la veille du départ du Critérium du Dauphiné 2020, ce mercredi, Thibaut Pinot, le Français de la FDJ, s'est confié à France Bleu. Le coureur, chouchou du public français, surtout depuis ses exploits l'an dernier sur le Tour de France, fait le point sur sa forme et ses ambitions. Interview.

C'est la répétition du tour de France ce Critérium du Dauphiné ?

Thibaut Pinot : Oui, c’est la très grande répétition même car on est sur un parcours très dur, avec un plateau exceptionnel. On a rarement vu ça sur une course d'une semaine. Donc ça va être une belle répétition, ça c’est sûr.

Là dans quel état d'esprit êtes-vous sur ce Critérium 2020 ? Plutôt conquérant ou plutôt comme une course de préparation ?

Thibaut Pinot : Les deux, mais ce sera quand même une course de préparation, quoi qu’on dise. Après, il y a quand même presque cinq jours de montagne, donc on a envie de briller. Depuis le mois de mars, on n’a presque eu aucune compétition donc on a tous envie de gagner. Je pense que ça va être, j'espère, une belle course.

Thibaut Pinot, sur la Route d'Occitanie, début août 2020. © Maxppp - Laurent Dard

Le Dauphiné a toujours eu les contours d'une répétition générale du Tour. Cette année avec le changement de calendrier, le plateau est encore plus relevé. C'est un test encore plus vrai que nature que lors des autres saisons ?

Thibaut Pinot : Oui, j’ai regardé les compositions d’équipes. Elles sont toutes arrivées avec deux ou trois leaders, donc c'est assez impressionnant […] En tout cas, ça risque d'être une course assez cadenassé je pense. Même demain [pour la 1ère étape NDLR], ça va être très dur. Le parcours est très bien dessiné. Il est vraiment décidé pour une course de mouvement.

Donc, j'espère qu'il y en aura et que ce ne sera pas une course, une bataille uniquement entre Inéos et Jumbo.

Comment vous sentez-vous ?

Thibaut Pinot : Bon, c'est vrai que j'ai eu très chaud après l'Occitanie [la Route de l’Occitanie NDLR], donc j'ai fait de gros entraînements. C’est sûr que je progresse. Je continue à progresser le début de la préparation. L'Occitanie a validé un peu ce que je recherchais. J'espère que je vais monter encore d'un cran au Dauphiné Libéré.

[…]

Mon intention, c’est de monter en pression sur le Dauphiné et qu'on arrive serein sur notre condition sur le Tour. Et puis, faire un beau résultat cette semaine. Il y a cinq belles étapes à jouer donc il y aura de quoi faire.

C'est bien l'Occitanie, mais je n’étais pas 100%. L'important, c'est de se rapprocher des 100% sur le Dauphiné. Car ceux qui ne seront qu’à 80/90% sur le Dauphiné, on ne peut pas, en dix jours, pour le Tour de France, rattraper jours 20% de forme.

"J'espère que ça ne va pas se résumer à un sprint entre leaders dans le dernier kilomètre, sinon ça va être de l‘ennui" - Thibaut Pinot

Face aux armadas de leaders qui se dessinent, comment réagissez-vous ?

[Cette année, la team Ineos rassemble sous le même maillot les trois derniers vainqueurs du Tour de France, Christopher Froome, Egan Bernal et Geraint Thomas NDLR]

Thibaut Pinot : On va essayer de se battre. On a les armes pour. Ce que je me dis, c'est que j'espère que tout le monde ne sera pas bridé. J'espère que ça ne va pas se résumer à un sprint entre leaders dans le dernier kilomètre, sur toutes les arrivées au sommet. Sinon ça va être de l‘ennui.

[…]

Jumbo est très fort et Inéos a son équipe type je pense aussi pour le Dauphiné. Je ne sais pas s’il y a déjà eu des équipes aussi fortes sur un Tour de France ou même sur un Dauphiné. Là, deux équipes, ça va être nouveau et ça va vraiment se jouer à pas grand chose. Voilà, on verra ce que ça donne. On y verra plus clair dimanche.